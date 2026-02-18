InícioPolítica
Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula na Sapucaí, é rebaixada

Escola foi a última colocada e volta para a Série Ouro no ano que vem. Enredo que contou a trajetória do presidente da República foi a única categoria na qual a agremiação recebeu notas 10

Com cinco carros alegóricos, a Acadêmicos de Niterói foi a primeira a desfilar no Grupo Especial - (crédito: João Salles | Riotur)

A escola de samba Acadêmicos de Niterói foi rebaixada nesta quarta-feira (18/2) do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro. Última colocada, com 264,6 pontos na classificação geral, a escola volta a disputar, no ano que vem, a Série Ouro.

A agremiação fez uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua apresentação. Lula, inclusive, assistiu ao desfile ao lado da primeira-dama Janja da Silva, ministros e outros aliados.

A escola apresentou o samba-enredo Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil, que contou a história do presidente desde seu nascimento e Garanhuns, Pernambuco, até os seus mandatos como chefe do Executivo. O enredo foi a única categoria em que a escola recebeu notas 10.

As alegorias também trouxeram representações do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o palhaço Bozo, e críticas ao conservadorismo, como fantasias representando "famílias em conserva".

Presidente assistiu ao desfile

O Palácio do Planalto chegou a cogitar a participação de ministros em um dos carros alegóricos, mas voltou atrás por temer ações na Justiça Eleitoral e divulgou regras para o comportamento de autoridades federais no carnaval.

A primeira-dama também estava decidida a desfilar, mas decidiu de última hora a não subir no carro alegórico, e foi substituída pela cantora Fafá de Belém.

A apresentação gerou críticas de parte do eleitorado, principalmente dos evangélicos, após as críticas às famílias conservadoras. Além disso, partidos de oposição prometem acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Lula e o desfile por propaganda eleitoral antecipada.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 18/02/2026 18:04
