Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula na Sapucaí, é rebaixada

Com cinco carros alegóricos, a Acadêmicos de Niterói foi a primeira a desfilar no Grupo Especial - (crédito: João Salles | Riotur)

A escola de samba Acadêmicos de Niterói foi rebaixada nesta quarta-feira (18/2) do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro. Última colocada, com 264,6 pontos na classificação geral, a escola volta a disputar, no ano que vem, a Série Ouro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A agremiação fez uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua apresentação. Lula, inclusive, assistiu ao desfile ao lado da primeira-dama Janja da Silva, ministros e outros aliados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A escola apresentou o samba-enredo Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil, que contou a história do presidente desde seu nascimento e Garanhuns, Pernambuco, até os seus mandatos como chefe do Executivo. O enredo foi a única categoria em que a escola recebeu notas 10.

As alegorias também trouxeram representações do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o palhaço Bozo, e críticas ao conservadorismo, como fantasias representando "famílias em conserva".

Presidente assistiu ao desfile

O Palácio do Planalto chegou a cogitar a participação de ministros em um dos carros alegóricos, mas voltou atrás por temer ações na Justiça Eleitoral e divulgou regras para o comportamento de autoridades federais no carnaval.

A primeira-dama também estava decidida a desfilar, mas decidiu de última hora a não subir no carro alegórico, e foi substituída pela cantora Fafá de Belém.

A apresentação gerou críticas de parte do eleitorado, principalmente dos evangélicos, após as críticas às famílias conservadoras. Além disso, partidos de oposição prometem acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Lula e o desfile por propaganda eleitoral antecipada.