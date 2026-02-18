Oposição comemora rebaixamento da escola que homenageou Lula

A Acadêmicos de Niterói terminou a apuração na última colocação do grupo, o que resultou em seu rebaixamento, dias depois de levar à avenida um desfile centrado na trajetória política e pessoal do presidente da República - (crédito: Marco Terranova | Riotur)

Parlamentares da oposição comemoraram nas redes sociais o rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Segundo eles, o resultado da apuração foi justo, já que o desfile não agradou nem os mais empolgados. O desfile, que ocorreu no último domingo (15/2), gerou polêmica por ter ocorrido em ano eleitoral, com alguns parlamentares o classificando como propaganda antecipada.

A Acadêmicos de Niterói terminou a apuração na última colocação do grupo especial, o que resultou em seu rebaixamento. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) escreveu na rede social X (antigo Twitter): “Dos projetos de Deus não se zomba! Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país, seja para um samba-enredo. Nunca nos esqueçamos: família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula e do PT”.

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), publicou uma imagem em que o boneco que representava o presidente Lula aparece sendo arrastado no fim do desfile. “A escola de samba já caiu. Só falta o presidente agora! Deus castiga! Certamente não valeu a pena. Pé frio, no mínimo”, escreveu.

Já o líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados, Marcel van Hattem (RS), também comemorou o resultado em sua conta no X. “O diabo faz panela, mas não faz tampa: escola de samba que homenageou Lula com o nosso dinheiro e escarneceu dos conservadores acabou de ser rebaixada no Carnaval do Rio. Que venham muitas derrotas neste ano para Lula e para o PT”, publicou. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), limitou-se a escrever: “Rebaixada”.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que a “escola foi rebaixada demonstrando como Lula está afundando o Brasil. Isto sim foi uma homenagem muito bem adequada”. Na mesma linha, o parlamentar Capitão Alberto Neto (PL-AM) escreveu: “Rebaixada. Último lugar! A homenagem a Lula foi um desastre total. Terminou combinando com o homenageado”.

Gustavo Gayer (PL-GO) também publicou uma imagem do presidente ao lado da primeira-dama, Janja, em preto e branco, com a frase: “Lula é rebaixado na Sapucaí e descobre que cachaça não é água”. Em outra publicação, afirmou que o presidente teria feito um “feito inédito das eleições de 2026: queimou a largada, correu sozinho e ainda conseguiu perder a corrida”. Em seguida, acrescentou que “o ataque deles feito à população brasileira mostra de que lado eles estão” e questionou: “Será que Xandão vai questionar o resultado?”, em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.