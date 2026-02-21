Hugo Motta anuncia prioridade para votação do acordo Mercosul–União Europeia

Motta destacou a necessidade de previsibilidade nas relações comerciais do Brasil - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou neste sábado (21/2), por meio de sua rede social X (antigo Twitter), que a Casa irá priorizar, na próxima semana, a votação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

Motta destacou a necessidade de previsibilidade nas relações comerciais do Brasil. “Com as incertezas acerca da imposição de tarifas pelos Estados Unidos, resta ao Brasil lutar pela previsibilidade nas relações comerciais internacionais. Por isso, priorizaremos a votação do acordo Mercosul-UE para a próxima semana”, escreveu o parlamentar.

Ele anunciou o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) como relator da matéria. De acordo com o presidente da Câmara, a escolha levou em conta a experiência do parlamentar. “Estou designando como relator o deputado Marcos Pereira, que foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e também participou da construção desse tratado tão aguardado por 26 anos”, ressaltou.

O acordo Mercosul–União Europeia é considerado estratégico por setores do governo e do Congresso como instrumento de ampliação do comércio exterior brasileiro e de redução de barreiras em um contexto de instabilidade no comércio global.

