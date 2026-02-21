Trump aumenta tarifas de 10% para 15% após decisão da Suprema Corte

"Nos próximos meses, o governo Trump determinará e emitirá as novas tarifas legalmente permitidas", diz comunicado - (crédito: MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que aumentará as tarifas globais dos Estados Unidos de 10% para 15%, com efeito imediato. O anúncio ocorre um dia após a Suprema Corte decidir que o republicano excedeu a autoridade ao impor uma série de tarifas alfandegárias sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.

"Como presidente dos Estados Unidos da América, aumentarei, com efeito imediato, as tarifas globais de 10% para o nível totalmente autorizado e legal de 15%. Nos próximos meses, o governo Trump determinará e emitirá as novas tarifas legalmente permitidas, que darão continuidade ao nosso processo extraordinariamente bem-sucedido de tornar a América grande novamente", escreveu Trump na plataforma Truth Social, neste sábado (21/2).

Na sexta-feira (20/2), Trump respondeu a Suprema Corte, classificando a decisão como "uma vergonha" e "profundamente frustrante". “O que estamos tentando fazer é proteger trabalhadores americanos, empresas americanas e a economia do nosso país. Essa decisão atrapalha diretamente esse objetivo”, afirmou.

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos também criticou a decisão, argumentando que o uso da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional pelo presidente Trump "foi uma ferramenta necessária e apropriada para lidar de forma rápida e flexível com grandes desafios originados fora dos Estados Unidos, incluindo as crises do fentanil, da imigração e do déficit comercial".



O órgão também alertou que o governo do republicano vai continuar as investigações em andamento da Seção 301, incluindo aquelas que envolvem o Brasil e a China. "Se essas investigações concluírem que existem práticas comerciais desleais e que medidas corretivas são justificadas, as tarifas são uma das ferramentas que podem ser impostas", diz o Escritório.