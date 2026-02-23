Janja veste traje tradicional sul-coreano em recepção na Casa Azul

Janja chegou antes de Lula, na quarta-feira (18/2), quando se reuniu com Kim Hea-Kyung e com integrantes da comunidade brasileira no país - (crédito: Reprodução/Instagram/@janja)

A primeira-dama Janja Lula da Silva usou um hanbok, traje tradicional sul-coreano geralmente reservado para celebrações, eventos formais e festivais, duratante banquete de Estado oferecido nesta segunda-feira (23/2) pelo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, e pela primeira-dama Kim Hea-Kyung, na Casa Azul, em Seul.

A escolha foi elogiada pela anfitriã. “Você está linda”, afirmou a primeira-dama sul-coreana ao receber a comitiva brasileira. Janja chegou ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vestia um sobretudo e um chapéu preto.

Mais cedo, as duas primeiras-damas participaram de um chá na Casa Azul e, em seguida, visitaram a exposição da artista sul-coreana Keysook Geum no SeMoCA (Seoul Museum of Craft Art), instituição dedicada à arte e ao artesanato contemporâneos.

A agenda integra a segunda etapa da viagem oficial de Lula pela Ásia. O presidente desembarcou em Seul no domingo (22/2). Todavia, Janja está no país asiático desde quarta-feira (18/2), quando se reuniu com Kim Hea-Kyung e com integrantes da comunidade brasileira no país.

A visita oficial se encerra em 24 de fevereiro, com retorno ao Brasil. No Palácio do Planalto, a viagem é vista como parte de uma estratégia de diversificação de parcerias comerciais, redução da dependência de mercados tradicionais e ampliação da presença brasileira em economias de grande escala.





