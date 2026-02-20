Janja debate skincare em reunião com influencers na Coreia do Sul

O país asiático é referência na área de cuidados com a pele (skincare) e beleza. Quanto ao setor, os sul-coreanos desenvolveram uma abordagem inovadora conhecida como K-Beauty - (crédito: Reprodução/Instagram @Janja)

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, discutiu temas relacionados à indústria de cosméticos e beleza, nesta sexta-feira (20/2), em Seul, em reunião com influenciadores digitais brasileiros que moram na Coreia do Sul. O país asiático é referência na área de cuidados com a pele (skincare) e beleza. Quanto ao setor, os sul-coreanos desenvolveram uma abordagem inovadora conhecida como K-Beauty.

Na Coreia do Sul desde quarta-feira (18/2), Janja aguarda o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cumprirá agenda no país a partir de domingo (22/2). Lula e uma comitiva de empresários também vão abordar o tema da indústria de beleza com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, e representantes do mercado sul-coreano.

"Assim como a nossa música, futebol e arte atravessam o mundo e são conhecidos na Coreia, o k-pop, o k-drama e o k-beauty fazem parte da vida de milhões de brasileiras e brasileiros", publicou a primeira-dama, em seu perfil no Instagram.

"Em Seul, me reuni com um grupo de jovens brasileiros que residem no país e que, através das redes sociais, compartilham suas vivências e a cultura coreana. A Coreia é hoje um dos maiores exemplos globais de cultura como ferramenta que influencia comportamentos, consumo, estética e debates sociais no mundo inteiro", acrescentou Janja, ao destacar o intercâmbio cultural entre a Coreia do Sul e o Brasil.