Após reunião, PF entrega novo relatório a Mendonça sobre caso Master

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça se reuniu, nesta segunda-feira (23/2), com os delegados da Polícia Federal responsáveis pela investigação da suposta fraude do Banco Master. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Corte, foi apresentado um relatório atualizado sobre a apuração. O encontro teve início às 17h e durou 2h30. Essa é a segunda vez que o relator se encontra com a corporação desde que assumiu o caso, em 12 de fevereiro, após a saída do ministro Dias Toffoli.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal informa que o ministro André Mendonça reuniu-se na tarde desta segunda-feira (23) com delegados da Polícia Federal responsáveis pelas investigações relativas ao Banco Master. Durante a audiência, a Polícia Federal apresentou um relato atualizado sobre o estágio das apurações”, afirmou o Supremo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Participaram da reunião os delegados da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor), responsável pelo inquérito na PF.

Leia também: Semana começa com reunião de Mendonça com a PF

Segundo a Secretaria de Comunicação, o encontro também “serviu para apresentação à Polícia Federal da lista dos processos da Operação Compliance Zero e desdobramentos correlatos que tramitam na Corte sob a relatoria do ministro”.

Dados da CPMI

Na semana passada, André Mendonça autorizou, ontem, que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS acesse os dados obtidos por meio da quebra de sigilo dos envolvidos na investigação do Banco Master. O magistrado é o relator dos dois casos na Corte. A Polícia Federal foi designada a responsável para fazer o compartilhamento das informações.

André Mendonça, no entanto, argumentou que a Constituição garante poderes de investigação à CPMI. Segundo ele, a restrição imposta anteriormente "configura restrição à autonomia funcional da comissão". Ele considerou que é necessário reforçar a integração de esforços entre a investigação dos congressistas e da PF e apontou que a investigação sobre o INSS envolve "interesse público primário".

Essa foi a segunda decisão de Toffoli revertida por Mendonça. O magistrado havia ampliado o acesso da Polícia Federal às provas colhidas pela corporação e reduziu o grau de sigilo imposto no caso. Mendonça autorizou que a perícia em cerca de 100 aparelhos eletrônicos apreendidos seja feita sem restrições. Ele alterou o nível de sigilo do caso. Anteriormente, a investigação estava submetida ao grau 4, mais rigoroso. Agora, a classificação foi revista para grau 3, menos exigente.



Saiba Mais Política Bolsonaristas criticam casamento de João Campos e Tabata Amaral

Bolsonaristas criticam casamento de João Campos e Tabata Amaral Política Lula vai revogar decreto das hidrovias, anuncia Guilherme Boulos

Lula vai revogar decreto das hidrovias, anuncia Guilherme Boulos Política Flávio Bolsonaro apela por apoio de "todes e todys": "Precisamos ganhar"







