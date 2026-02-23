Flávio Bolsonaro apela por apoio de "todes e todys": "Precisamos ganhar"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta segunda-feira (23/2) para pedir apoio durante a corrida eleitoral. Pré-candidato à presidência da república para as eleições do próximo mês de outubro, o filho mais velho de Jair Bolsonaro fez uma publicação no X onde relata que "precisamos ganhar as eleições".
Para isso, Flávio precisa, de acordo com o que escreveu na legenda da publicação, do "apoio de todas, todos, todes, todys e todoxs".
Veja a postagem feita por Flávio Bolsonaro:
Tá todo mundo querendo vencer a discussão.— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 23, 2026
Mas o que precisamos é ganhar a eleição!
Gostaria de contar com todas, todos, todes , todys e todXs! pic.twitter.com/mFvWxIYbWA
Flávio tem se apresentado de forma mais moderada. Assim, como uma versão mais equilibrada do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A linguagem neutra, inclusive, é, constantemente, criticada e atacada pelo bolsonarismo.
A postagem é, também, uma espécie de resposta. Afinal, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) protagonizou um mal estar público junto a Eduardo Bolsonaro. O terceiro filho do ex-presidente acredita que Nikolas deveria se empenhar mais no processo de pré-campanha do irmão mais velho.
