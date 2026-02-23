InícioPolítica
CORRIDA ELEITORAL

Flávio Bolsonaro apela por apoio de "todes e todys": "Precisamos ganhar"

Senador usou as redes sociais para pedir por união durante corrida eleitoral

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ): tom moderado surpreendeu - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta segunda-feira (23/2) para pedir apoio durante a corrida eleitoral. Pré-candidato à presidência da república para as eleições do próximo mês de outubro, o filho mais velho de Jair Bolsonaro fez uma publicação no onde relata que "precisamos ganhar as eleições". 

Para isso, Flávio precisa, de acordo com o que escreveu na legenda da publicação, do "apoio de todas, todos, todes, todys e todoxs".  

Veja a postagem feita por Flávio Bolsonaro: 

Flávio tem se apresentado de forma mais moderada. Assim, como uma versão mais equilibrada do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A linguagem neutra, inclusive, é, constantemente, criticada e atacada pelo bolsonarismo. 

A postagem é, também, uma espécie de resposta. Afinal, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) protagonizou um mal estar público junto a Eduardo Bolsonaro. O terceiro filho do ex-presidente acredita que Nikolas deveria se empenhar mais no processo de pré-campanha do irmão mais velho.  

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 23/02/2026 18:58
