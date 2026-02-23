Benedita da Silva publica vídeo em apoio ao PT após críticas por desfile

Café da manhã promovido pela startup "Quero você Eleita" realizado no Gentil Café, pausa & prosa. Na imagem, Benedita da Silva, deputada federal, fica emocionada durante o evento. - (crédito: Luís Tajes/Gentil Café)

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) publicou um vídeo, nesta segunda-feira (23/2), em “defesa da família” e alegando ser “uma mulher de fé”, que é evangélica “há mais de 60 anos”. A gravação ocorre após a repercussão negativa do desfile da Acadêmicos de Niterói, em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre o público evangélico.



“Hoje, eu quero falar de uma coisa sagrada: a família. Mais uma vez, usam a Bíblia como se fosse um crachá, como se Deus tivesse partido”, afirmou na postagem.

No desfile, a escola apresentou a ala “famílias em conserva” dentro de latas, o que foi mal recebido pelo público conservador. Benedita da Silva foi escolhida pelo partido para tentar reverter as críticas da oposição. Sem citar nomes, a parlamentar afirmou que os bolsonaristas usam as redes sociais para defender “a família”, mas que, na prática, “plantam medo, divisão e mentiras”.

No vídeo, ela afirmou que o presidente “trabalha para cuidar das famílias”, citando medidas como a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil.

“Por isso eu pergunto: quem cuida de verdade das famílias neste país? A fé, até onde eu aprendi no Evangelho, não anda de mãos dadas com a mentira, porque a mentira aprisiona. A palavra nos ensina: ‘Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará’. Então, como irmã, eu peço: não entregue a sua fé a quem usa o nome de Deus para interesses políticos e eleitorais”.

