Modelo de tarifa em transporte público está "falido", diz ministro

Segundo o ministro, sua pasta já discute soluções para criar a tarifa zero, mas aguarda estudo de viabilidade financeira em produção pela Fazenda - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse nesta terça-feira (24/2) que o atual modelo de financiamento do transporte público “está falido”, e que o governo estuda uma proposta para implementar a tarifa zero em escala nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Jader, sua pasta já discute internamente algumas soluções, mas aguarda um estudo de viabilidade financeira que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Fazenda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“De fato existe uma discussão dentro do governo. De fato, foi uma determinação do presidente, que foi destinado ao Ministério da Fazenda, que fizesse um estudo exatamente econômico”, respondeu o ministro ao ser questionado sobre o tema no programa Bom Dia, Ministro, da estatal EBC.

“Essa conta, obviamente, precisa ser discutida, debatida, tanto a nível dos estados, municípios e do governo federal. O certo é que o modelo que está posto, onde o cidadão tinha que pagar por toda a tarifa, esse modelo está falido, não funciona mais. Não é no Brasil, é no mundo”, acrescentou.

Aposta eleitoral

A proposta de tarifa zero promete ser um dos principais temas para a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que a implantação do sistema só ocorra em um eventual quarto mandato do petista, mas já existem projetos em discussão no Legislativo.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sinalizou que dará prioridade para esse tema e que vai criar uma comissão especial para discuti-lo.

A proposta governista é criar uma espécie de “Sistema Único de Saúde (SUS) do Transporte Público” para financiar a medida, mas os mecanismos específicos de arrecadação ainda estão em análise.