Tarifa zero depende de avaliação fiscal de estados, diz Jader Filho

O governo federal avalia alternativas para tornar o transporte público mais acessível, mas a gratuidade total das tarifas, defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode não ser a solução, de acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho.

O chefe da pasta defendeu que a modicidade das passagens , ou seja, a garantia de preços justos e acessíveis à população, só pode ser alcançada “a partir de uma avaliação individual de cada estado e município do Brasil”.



“Primeiro, precisamos entender qual é a situação fiscal e financeira dos municípios e estados para fazer uma análise caso a caso. Depois, discutir a modicidade da tarifa e a participação de cada ente federativo para que o custo caiba no bolso do trabalhador”, disse nesta terça-feira (21/10), em participação no programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

Em entrevista recente ao jornal O Globo, Jader Filho disse ter “dúvidas se tarifa zero seria o caminho correto”. À EBC, ele ressaltou que, caso a solução seja a gratuidade total, é necessário discutir “a qualidade do serviço oferecido aos usuários, que atualmente não atende ao padrão desejado”.

Jader Filho também destacou a importância de renovar a frota de ônibus. “Tem cidade no Brasil em que a média da frota circulante ultrapassa 10 anos, chegando a 14 ou 16 anos em alguns casos. Isso é inseguro e pode gerar acidentes graves. Precisamos discutir investimentos para modernizar os ônibus e melhorar a qualidade do transporte público”, afirmou.

O ministro acrescentou que, “independentemente de ser tarifa zero ou outra solução, é fundamental que estados e municípios participem da discussão, definindo responsabilidades e garantindo recursos para que a tarifa seja justa e o transporte de qualidade”.