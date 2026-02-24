InícioPolítica
PSTU lança Hertz Dias como pré-candidato à Presidência da República

Ativista do movimento negro, rapper e professor da rede pública representará a legenda na disputa eleitoral. Partido defende "projeto anti-imperialista, socialista, de mudança social para valer"

Hertz Dias já participou da disputa em 2018, como vice na chapa encabeçada por Vera Lúcia, também do PSTU - (crédito: Divulgação/PSTU)
Hertz Dias já participou da disputa em 2018, como vice na chapa encabeçada por Vera Lúcia, também do PSTU - (crédito: Divulgação/PSTU)

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) lançou nesta terça-feira (24/2) o ativista do movimento negro, rapper e professor da rede pública do Maranhão Hertz Dias como pré-candidato à Presidência da República.

É a segunda vez que Dias compõe a chapa do partido ao Planalto. Em 2018, foi lançado como vice de Vera Lúcia.

Junto com a pré-candidatura, o PSTU divulgou um manifesto intitulado "Por Uma Alternativa Para Romper as Engrenagens do Sistema Capitalista", com críticas à direita e também ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

“É preciso romper com o imperialismo e as engrenagens do sistema e lutarmos por um governo da classe trabalhadora e dos povos originários, quilombolas, mulheres e juventude pobre e negra, sem capitalistas”, disse a legenda, no documento.

Dentre as pautas defendidas pela sigla estão o fim da escala 6x1, sem perda de salários e direitos; revogação das reformas Trabalhista e Previdenciária; isenção do Imposto de Renda para assalariados; e direitos para os trabalhadores por aplicativo.

O PSTU defende também pautas como a reforma agrária, desmilitarização da Polícia Militar, descriminalização das drogas — com ações para desfinanciar o crime organizado — e o combate a todas as formas de opressão, como machismo, racismo, xenofobia, capacitismo e LGBTfobia.

Ativista, rapper e professor

Hertz Dias é ativista do movimento negro, e um dos fundadores do Movimento Quilombo Urbano no Maranhão, que une o hip-hop e a cultura com o combate ao racismo e à luta por moradia e direitos.

É rapper do grupo Gíria Vermelha e professor de História na rede pública do Maranhão, e luta também pelos direitos dos trabalhadores da Educação.

“Sempre esteve ao lado da classe operária em suas batalhas, defendendo a luta unificada dos trabalhadores com negras e negros, mulheres, LGBTI, povos originários, quilombolas e ribeirinhos”, disse a legenda sobre o pré-candidato.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 24/02/2026 16:10 / atualizado em 24/02/2026 16:13
