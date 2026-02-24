PSTU lança Hertz Dias como pré-candidato à Presidência da República

Hertz Dias já participou da disputa em 2018, como vice na chapa encabeçada por Vera Lúcia, também do PSTU - (crédito: Divulgação/PSTU)

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) lançou nesta terça-feira (24/2) o ativista do movimento negro, rapper e professor da rede pública do Maranhão Hertz Dias como pré-candidato à Presidência da República.

É a segunda vez que Dias compõe a chapa do partido ao Planalto. Em 2018, foi lançado como vice de Vera Lúcia.

Junto com a pré-candidatura, o PSTU divulgou um manifesto intitulado "Por Uma Alternativa Para Romper as Engrenagens do Sistema Capitalista", com críticas à direita e também ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

“É preciso romper com o imperialismo e as engrenagens do sistema e lutarmos por um governo da classe trabalhadora e dos povos originários, quilombolas, mulheres e juventude pobre e negra, sem capitalistas”, disse a legenda, no documento.

Dentre as pautas defendidas pela sigla estão o fim da escala 6x1, sem perda de salários e direitos; revogação das reformas Trabalhista e Previdenciária; isenção do Imposto de Renda para assalariados; e direitos para os trabalhadores por aplicativo.

O PSTU defende também pautas como a reforma agrária, desmilitarização da Polícia Militar, descriminalização das drogas — com ações para desfinanciar o crime organizado — e o combate a todas as formas de opressão, como machismo, racismo, xenofobia, capacitismo e LGBTfobia.

Ativista, rapper e professor



Hertz Dias é ativista do movimento negro, e um dos fundadores do Movimento Quilombo Urbano no Maranhão, que une o hip-hop e a cultura com o combate ao racismo e à luta por moradia e direitos.

É rapper do grupo Gíria Vermelha e professor de História na rede pública do Maranhão, e luta também pelos direitos dos trabalhadores da Educação.

“Sempre esteve ao lado da classe operária em suas batalhas, defendendo a luta unificada dos trabalhadores com negras e negros, mulheres, LGBTI, povos originários, quilombolas e ribeirinhos”, disse a legenda sobre o pré-candidato.