Vorcaro prestará depoimento presencial na próxima terça, diz Renan Calheiros

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, prestará depoimento presencial ao colegiado na próxima terça-feira (3/3), em Brasília.

“Nós vamos fazer esse depoimento na terça-feira, presencial”, declarou o senador a jornalistas. De acordo com Renan, Vorcaro demonstrou disposição para falar ao grupo de trabalho da CAE que acompanha as investigações sobre o caso Master.



O depoimento estava inicialmente previsto para esta terça-feira (24/2), mas foi adiado. Na véspera, o senador informou que o empresário havia apresentado três alternativas para viabilizar sua oitiva.

A primeira seria transferir o comparecimento presencial para a semana seguinte, a fim de permitir a organização do deslocamento a Brasília, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, proibir o uso de seu jato particular. Vorcaro cumpre prisão domiciliar em São Paulo.

A segunda possibilidade seria a realização do depoimento por videoconferência, ainda nesta semana. A terceira alternativa previa que integrantes do grupo de trabalho viajassem até São Paulo para colher o depoimento presencialmente, hipótese que também poderia ocorrer nos próximos dias, mas exigiria articulação logística dos senadores.

Apesar das sugestões apresentadas pela defesa, a comissão decidiu manter a convocação para depoimento presencial na capital federal.