PEC 6x1: Reginaldo Lopes elogia escolha de Paulo Azi para a relatoria

Lopes: "Azi vai conduzir com muita maestria essa proposição, que é importante para o futuro do Brasil e para a modernização da legislação trabalhista" - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), um dos autores da proposta de emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala 6×1, reforçou apoio ao nome de Paulo Azi (União-BA) para relatar a matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ele demonstrou confiança na condução técnica da proposta. A declaração foi dada com exclusividade ao Correio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao comentar a escolha, Lopes ressaltou a experiência do colega à frente do colegiado e enfatizou que a fase atual trata apenas da análise de admissibilidade, sem discussão do mérito. “O deputado Paulo Azi foi presidente da CCJ e, durante o ano de 2025, a gente conversou muito sobre a matéria. Ele vai dar o parecer sobre a admissibilidade, se é constitucional ou não, se é adequada do ponto de vista legislativo reformar a Constituição para diminuir a jornada para 40 horas. É um debate muito técnico, ainda não é o mérito”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na avaliação do parlamentar, o histórico de busca por consensos credencia o relator para conduzir o tema. “Ele conduziu de maneira brilhante a CCJ, buscando consenso e acordos. Vai conduzir com muita maestria essa proposição, que é importante para o futuro do Brasil e para a modernização da legislação trabalhista. O trabalhador saudável e descansado é mais produtivo e fortalece os laços familiares, o que contribui com o país. Estou muito otimista com a relatoria do deputado Paulo Azi, que tem todas as condições de fazer um belo trabalho”, completou.

A assessoria de Reginaldo Lopes disse à reportagem que ele chegou a encontrar Paulo Azi nos corredores da Câmara e teve a oportunidade de referendar o seu apoio pessoalmente. A indicação do deputado para a relatoria foi articulada pelo presidente da CCJ, Leur Lomanto Jr. (União-BA), em entendimento com o presidente da Casa, Hugo Motta, e deve ser formalizada ainda hoje.