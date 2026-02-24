Ex-jogador Viola é condenado a três anos de prisão; veja detalhes

A Justiça anunciou a condenação do ex-jogador Viola, ídolo do Corinthians, e tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, nessa terça-feira (24/2). A decisão indica que o ex-atleta terá que cumprir especificamente três anos e dez dias preso em regime aberto. Inclusive, o ex-atacante ainda tem o direito de recorrer da sentença.

Paulo Sérgio Rosa, o Viola, foi alvo de julgamento por porte ilegal de arma em 2012. A abertura do processo, aliás, ocorreu no mesmo ano pela sua ex-esposa. Na oportunidade, o ex-atleta se trancou no quanto com o filho após ter perdido a guarda dele para a sua antiga companheira.

Na ocasião, ele guardava em casa uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 32, além de munições. A propósito, ele foi detido em sua residência, situada na cidade de Santana de Parnaíba, na região da Grande São Paulo. Posteriormente, o ex-atleta foi preso em flagrante.



Na época, o ex-jogador permaneceu na cadeia por cinco dias, mais especificamente na prisão pública da cidade de Carapicuíba, também na região metropolitana. De acordo com a polícia, ele também desobedeceu uma ordem da Justiça e ameaçou a mulher.

Recentemente, o juiz Gustavo Nardi, do Tribunal de São Paulo, julgou a ação após concordar com a solicitação do Ministério Público e definiu a condenação de Viola. Apesar do julgamento considerá-lo culpado, houve a conversão da sentença para serviços comunitários.

Além disso, o período será equivalente ao da pena e a definição da instituição a ser comtemplada terá a definição do Juízo de Execuções. Ainda assim, o ex-atacanteprecisará pagar uma multa em quantia fixa. No caso, correspondente ao salário mínino exatamento no ano da abertura do processo, ou seja, de 2012.

Carreira de Viola

No cenário atual, Viola possui 57 anos e ostentou carreira vitoriosa no futebol brasileiro e na Seleção. Isso porque ele acumula passagens de destaque por Corinthians, Palmeiras, Santos e Vasco. Na edição de 1994 da Copa do Mundo, o ex-atacante integrou o elenco, que conquistou o quarto título mundial com a Seleção Brasileira. Inclusive, entrou na final diante da Itália.