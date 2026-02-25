InícioPolítica
Tereza Cristina diz ser cedo para definir vice de Flávio Bolsonaro

Senadora é uma das principais cotadas, mas nega ter sido convidada. Ela defendeu candidatura de Flávio e disse que o senador vem ganhando "musculatura" sozinho

Senadora e ex-ministra da Agricultura é uma das principais cotadas pelo PL para compor a chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto - (crédito: Antonio Araujo/MAPA)
A senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou nesta quarta-feira (25/2) que ainda está muito cedo para definir se participará da chapa à Presidência como vice do também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ela é uma das principais cotadas, mas negou ter sido convidada até o momento.

A parlamentar comentou que a escolha de um vice é um dos últimos passos para a formação de uma candidatura, e que ainda precisa conversar com seu partido, o PP, sobre a possibilidade.

“Eu já cansei até de dizer esse assunto. Vice não é candidato, é uma escolha do candidato, e é uma das últimas escolhas. Faz parte dos partidos que vão coligar. Tem uma série de fatores que são colocados à mesa para a escolha, mas eu tenho certeza de que o Flávio vai escolher o melhor vice, para que ele tenha sucesso nas eleições”, disse a senadora.

Tereza Cristina foi questionada por jornalistas sobre o tema após o lançamento do Instituto Diálogos, idealizado pela senadora e ex-ministra da Agricultura, em Brasília. O grupo inclui parlamentares, empresários e acadêmicos para debater propostas ligadas ao desenvolvimento do país.

“Nunca foi convidada (para compor a chapa). Eu tenho isso na imprensa porque, talvez, sendo mulher, sendo uma pessoa do agro, eu tenho proximidade, fui ministra do pai dele (o ex-presidente Jair Bolsonaro), por isso o meu nome vem aí na mesa. Mas nunca fui convidada”, afirmou.

Elogios a Flávio

A senadora é uma das principais cotadas para participar da chapa. Na segunda (23), durante um evento do Grupo Esfera em São Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez elogios à senadora e disse que ela seria uma boa opção para a vice. Outro cotado é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Em sua fala, Tereza Cristina também fez elogios a Flávio, e disse que o senador  vem ganhando força mesmo sem um vice definido.

“O Flávio sozinho já mostrou que tem musculatura, né? Já está mostrando a que veio. Olha só a pesquisa de hoje”, frisou, citando pesquisa AtlasIntel/Bloomberg que mostra Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em empate técnico no segundo turno, com 46,3% e 46,2%, respectivamente.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/02/2026 15:23 / atualizado em 25/02/2026 15:25
