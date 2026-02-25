Tereza Cristina diz ser cedo para definir vice de Flávio Bolsonaro

Senadora e ex-ministra da Agricultura é uma das principais cotadas pelo PL para compor a chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto - (crédito: Antonio Araujo/MAPA)

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou nesta quarta-feira (25/2) que ainda está muito cedo para definir se participará da chapa à Presidência como vice do também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ela é uma das principais cotadas, mas negou ter sido convidada até o momento.

A parlamentar comentou que a escolha de um vice é um dos últimos passos para a formação de uma candidatura, e que ainda precisa conversar com seu partido, o PP, sobre a possibilidade.

“Eu já cansei até de dizer esse assunto. Vice não é candidato, é uma escolha do candidato, e é uma das últimas escolhas. Faz parte dos partidos que vão coligar. Tem uma série de fatores que são colocados à mesa para a escolha, mas eu tenho certeza de que o Flávio vai escolher o melhor vice, para que ele tenha sucesso nas eleições”, disse a senadora.

Tereza Cristina foi questionada por jornalistas sobre o tema após o lançamento do Instituto Diálogos, idealizado pela senadora e ex-ministra da Agricultura, em Brasília. O grupo inclui parlamentares, empresários e acadêmicos para debater propostas ligadas ao desenvolvimento do país.

“Nunca foi convidada (para compor a chapa). Eu tenho isso na imprensa porque, talvez, sendo mulher, sendo uma pessoa do agro, eu tenho proximidade, fui ministra do pai dele (o ex-presidente Jair Bolsonaro), por isso o meu nome vem aí na mesa. Mas nunca fui convidada”, afirmou.

Elogios a Flávio

A senadora é uma das principais cotadas para participar da chapa. Na segunda (23), durante um evento do Grupo Esfera em São Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez elogios à senadora e disse que ela seria uma boa opção para a vice. Outro cotado é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Em sua fala, Tereza Cristina também fez elogios a Flávio, e disse que o senador vem ganhando força mesmo sem um vice definido.

“O Flávio sozinho já mostrou que tem musculatura, né? Já está mostrando a que veio. Olha só a pesquisa de hoje”, frisou, citando pesquisa AtlasIntel/Bloomberg que mostra Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em empate técnico no segundo turno, com 46,3% e 46,2%, respectivamente.