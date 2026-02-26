Mendonça autoriza quebra de sigilos de Lulinha

A medida do ministro Mendonça atendeu a um pedido da Polícia Federal e está protegida por sigilo judicial - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida atendeu a um pedido da Polícia Federal e está protegida por sigilo judicial.

A decisão foi proferida antes da quebra de sigilo aprovada nesta quinta-feira (26/2) pela CPMI do INSS. Segundo informações divulgadas, a autorização não se restringe à movimentação financeira e inclui dados fiscais e comunicações.

O pedido da PF integra investigação que apura descontos indevidos aplicados a benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O nome de Lulinha foi citado em uma das fases da Operação Sem Desconto, que apura supostos desvios no âmbito do INSS.

No âmbito da CPMI, o requerimento para quebra de sigilos partiu do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), e enfrentou resistência de parlamentares governistas. O colegiado sustenta que mensagens interceptadas pela PF indicariam pagamentos associados ao esquema investigado, o que motivou a ampliação das diligências.