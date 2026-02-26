Vídeo: Real Madrid expulsa torcedor flagrado fazendo gesto nazista

Torcedor foi retirado do Santiago Bernabéu depois de fazer a saudação nazista - (crédito: Reprodução de TV)

O Real Madrid identificou e expulsou do estádio um torcedor que fez uma saudação nazista antes do início da partida contra o Benfica, nesta quarta (25), pela Champions League. Além disso, o clube anunciou que vai excluí-lo do quadro de sócios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso ocorreu logo nos primeiros minutos da transmissão de TV, quando as câmeras flagraram o homem, associado a um movimento de extrema direita, realizando repetidos gestos de apologia ao nazismo na arquibancada destinada aos torcedores espanhóis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja o vídeo:

Saludo nazi por parte de los ultras fascistas de la Grada Fans del Real Madrid de Florentino Pérez, mientras ponen una pancarta de ‘No al Racismo’. Lamentable. pic.twitter.com/V8HX1vv7UW Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 25, 2026

Assim que tomou conhecimento das imagens, o clube acionou a polícia e solicitou a identificação imediata do envolvido. Em seguida, os seguranças retiraram o torcedor do estádio ainda no início do confronto. Posteriormente, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial no qual informou que pediu, com urgência, a abertura de processo para expulsão definitiva do associado.

Além disso, o clube reforçou seu posicionamento institucional. O Real Madrid condena este tipo de gestos e expressões que incitam à violência e ao ódio no esporte e na sociedade, destacou a nota. O episódio ocorre justamente após a polêmica envolvendo Prestianni e Vini Jr no jogo de ida, em Lisboa, e, portanto, amplia a tensão em torno do confronto entre as duas equipes.