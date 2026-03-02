Ex-secretária do "Careca do INSS" rebate relator e protagoniza embates na CPMI

Comiss..o Parlamentar Mista de Inqu..rito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva da ex-secret..ria do empres..rio conhecido como ...Careca do INSS......O objetivo da comiss..o .. investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benef..cios de aposentados e pensionistas. A CMPI .. formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual n..mero de suplentes. ..Mesa: .ex-secret..ria do ...Careca do INSS..., Aline B..rbara Mota de S.. Cabral...Foto: Jefferson Rudy/Ag..ncia Senado - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A ex-secretária do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, protagonizou embates com o relator da CPMI do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), durante depoimento realizado nesta segunda-feira (2/3), no Senado. Em diferentes momentos da oitiva, Aline Cabral respondeu de forma contundente aos questionamentos e afirmou que não diria “o que você quer escutar”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Logo no início da sessão, o relator questionou quais funções ela exercia nas empresas do lobista. Aline recorreu ao direito de permanecer em silêncio em perguntas que poderiam incriminá-la, prerrogativa assegurada por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Diante da recusa, Gaspar afirmou que ela não teria motivos para se envergonhar do trabalho desempenhado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A resposta veio em tom firme. “Não acho que me envergonha. O que me envergonha é estar diante de homens que querem que eu saiba de coisas que eu não sei”, declarou a ex-secretária. A afirmação elevou a tensão no plenário e marcou uma das trocas mais duras da sessão.

Em outro momento, o relator perguntou se Aline já teria sido orientada a empacotar quantias em dinheiro e sugeriu que ela “pensasse bem” antes de responder. A depoente rebateu: “Eu estou pensando bem. Eu vou falar do que eu me lembro, da minha verdade, e não o que você quer escutar”. Gaspar respondeu com risadas e disse que a fala o lembrava da esposa “quando briga com ele”.

Leia também: CPMI do INSS exige sigilo de Lulinha em cinco dias

Aline entrou na mira da comissão após o depoimento de um ex-sócio de Camilo Antunes, que afirmou que ela exercia funções administrativas relevantes nas empresas do empresário. Segundo relatos, teria iniciado como secretária, responsável por expedir passagens e auxiliar na gestão de imóveis.

Durante a oitiva, a ex-secretária confirmou que emitiu passagens para Danielle Fonteles, publicitária que atuou como delatora na Operação Lava Jato e que posteriormente passou a trabalhar com Antunes. Aline também afirmou que foi promovida e assumiu a chefia de Gestão de Pessoas nas empresas de telemarketing ligadas ao empresário investigado.



Saiba Mais Mundo Irã diz que Estreito de Ormuz foi fechado: qual é sua importância e quais podem ser as consequências

Irã diz que Estreito de Ormuz foi fechado: qual é sua importância e quais podem ser as consequências Mundo Embaixada dos EUA no Kuwait foi atacada por drones, revelam fontes diplomáticas à AFP

Embaixada dos EUA no Kuwait foi atacada por drones, revelam fontes diplomáticas à AFP Revista do Correio Receitas de peixe para a Quaresma: 7 opções rápidas e deliciosas

Receitas de peixe para a Quaresma: 7 opções rápidas e deliciosas Flipar Parque Güell: lugar especial de Barcelona que expõe a genialidade de Gaudí

Parque Güell: lugar especial de Barcelona que expõe a genialidade de Gaudí Flipar Marlon Brando: astro recusou Oscar e teve vida de sucessos e polêmicas

