Embaixada dos EUA no Kuwait foi atacada por drones, revelam fontes diplomáticas à AFP

Motoristas dirigem por uma rua enquanto a fumaça sobe após um relato de ataque iraniano na área onde está localizada a Embaixada dos EUA, na Cidade do Kuwait - (crédito: AFP)

A embaixada dos Estados Unidos no Kuwait foi atacada por drones, disseram três fontes diplomáticas à AFP, depois que uma coluna de fumaça foi vista na sede diplomática nesta segunda-feira (2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um diplomata radicado no Kuwait e outro ocidental, que falaram em condição de anonimato, disseram que a embaixada havia sofrido danos causados por vários drones.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um terceiro funcionário diplomático no Kuwait afirmou que o edifício da embaixada tinha sido atingido diretamente no ataque.

Leia também: Irã fecha o Estreito de Ormuz e ameaça incendiar navios



Uma coluna de fumaça preta emergiu nesta segunda do local onde fica a embaixada dos Estados Unidos no Kuwait, informou um jornalista da AFP no emirado do Golfo.

A embaixada dos Estados Unidos indicou que as pessoas não deveriam comparecer a suas instalações e advertiu sobre "uma ameaça contínua de ataques com mísseis e veículos aéreos não tripulados [drones] sobre o Kuwait".



