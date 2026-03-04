Lula aceita convite de Pedro Sánchez para visita à Espanha

2604.2023 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva,..durante foto oficial com o Presidente de Governo da Espanha, Pedro S..nchez..Pal..cio da Moncloa - Madri - Espanha...Foto: Ricardo Stuckert/PR - (crédito: RICARDO STUCKERT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, na tarde desta quarta-feira (4/3), com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Entre os assuntos discutidos, estiveram questões internacionais, com destaque para o conflito no Oriente Médio.

No diálogo, Lula aceitou o convite de Sánchez para uma visita bilateral à Espanha no dia 17 de abril. A viagem deve reforçar a interlocução política entre os dois países e ampliar o diálogo sobre temas de interesse comum.

O presidente brasileiro também confirmou presença na quarta reunião de alto nível da iniciativa “Em Defesa da Democracia”, marcada para o dia 18 de abril, em Barcelona. O encontro reúne lideranças internacionais para debater mecanismos de fortalecimento das instituições democráticas e cooperação entre países.

Durante a conversa, Lula e Sánchez abordaram ainda a situação no Oriente Médio. Ambos manifestaram o desejo de que o conflito chegue ao fim o mais rapidamente possível e defenderam que eventuais negociações de paz sejam conduzidas sob o amparo do direito internacional.

Os dois líderes também reiteraram o compromisso com o multilateralismo como instrumento para a promoção da paz e do desenvolvimento sustentável no cenário global. Segundo eles, a cooperação entre países e o fortalecimento das instâncias internacionais são caminhos essenciais para enfrentar desafios comuns da comunidade internacional.