Gleisi Hoffmann confirma saída do cargo no último dia de março

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, ficará no cargo até o último dia de março, para se dedicar à candidatura ao Senado, pelo Paraná, nas eleições de outubro.

Com a saída anunciada, a futura candidata Gleisi será substituída por Olavo Noleto, atual secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido pelo nome de Conselhão.

Hoffmann confirmou a saída do ministério, nesta quarta-feira (4/3), durante o "Seminário pelas Vidas das Meninas e Mulheres", evento que discute ações dos Três Poderes da República em prol do combate ao feminicídio.

Antes de discursar no evento, ela enalteceu o currículo do futuro SRI. “Pela experiência (de Noleto), ele vai assumir o Ministério da Secretaria das Relações Institucionais. A partir do dia 31, vocês perdem um secretário-executivo (do Conselhão) mas ganham um ministro”, afirmou.

Evento em apoio às mulheres

O Seminário pelas Vidas de Meninas e Mulheres contou com a presença de outros representantes do Executivo federal, como a ministra Márcia Lopes (Mulheres), Marina Silva (Meio Ambiente) e Margareth Menezes (Cultura), e da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Além de figuras do governo, o evento teve a participação de representantes do Congresso, do Judiciário e da sociedade civil.

Uma das iniciativas anunciadas pela atual SRI, no evento, é a criação de um alerta para mulheres que vivem sob medidas protetivas. ”O alerta Mulher Segura servirá para que as mulheres monitorem os agressores”, afirmou Gleisi, relatando que esse dispositivo terá um botão de “pânico” e um telefone para que as mulheres acionem a polícia caso estejam sob ameaça de agressores que já têm esse tipo de histórico.