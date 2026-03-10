InícioPolítica
Lula deve falar com presidente da Colômbia nos "próximos dias"

Embora o contato entre os chefes de Estado não tenha ocorrido, Gustavo Petro acionou Lula, nesta terça-feira (10/3), para marcar uma conversa

Em comum, Petro e Lula têm históricos de divergências com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: Cláudio Kbene/Presidência da República)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai conversar com o líder da Colômbia, Gustavo Petro, "nos próximos dias", segundo o Palácio do Planalto. O diálogo ocorrerá em meio à possibilidade de os Estados Unidos definirem as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como grupos terroristas. 

Embora o contato entre os presidentes não tenha ocorrido, Gustavo Petro acionou Lula, nesta terça-feira (10/3), para marcar uma conversa. Em comum, Petro e Lula têm históricos de divergências com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Enquanto o líder petista corre para evitar que grupos criminosos sejam classificados como terroristas pelos EUA, o presidente colombiano respondeu a críticas da Casa Branca, após Trump dizer que a Colômbia seria o próximo país a ser invadido por tropas norte-americanas.

Essa declaração de Trump ocorreu após o presidente norte-americano coordenar a invasão à Venezuela para capturar o então presidente Nicolás Maduro e colocar a Delcy Rodriguez na presidência interinamente.

Por Francisco Artur de Lima
postado em 10/03/2026 19:49
