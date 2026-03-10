TSE retoma julgamento que ameaça candidaturas de Castro e Denarium ao Senado

Cláudio Castro informou que pretende deixar o cargo em abril para disputar o pleito - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma, nesta terça-feira (10/3), o julgamento de recursos que pedem a cassação do mandato e a declaração de inelegibilidade do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Castro é alvo de ação que apura suposto abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O processo também envolve o ex-vice-governador Thiago Pampolha (MDB) e o deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil).



Segundo a acusação, os três teriam praticado irregularidades durante o processo eleitoral, incluindo supostos desvios de recursos na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj).

No TSE, também tramita uma ação de teor semelhante contra o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP). Uma eventual condenação pode comprometer os planos políticos de ambos nas eleições deste ano.

Castro e Denarium articulam candidaturas ao Senado nas eleições de outubro. No caso do governador fluminense, a pré-candidatura foi anunciada em 24 de fevereiro pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Castro informou que pretende deixar o cargo em abril para disputar o pleito.

Denarium, por sua vez, anunciou a intenção de concorrer ao Senado em outubro de 2025, mas ainda não informou quando pretende se afastar do governo de Roraima para participar da disputa eleitoral.