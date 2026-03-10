Sala Lilás do Senado Federal será inaugurada nesta quarta-feira (11/3)

O Senado Federal passará a contar com uma sala de acolhimento e atendimento especializado a vítimas de violência doméstica a partir desta quarta-feira (11/3). A Sala Lilás funcionará como ponto de apoio e orientação a servidoras e colaboradoras que enfrentam situações de conflito, abuso ou intimidação. O objetivo é garantir privacidade, sigilo, respeito e escuta qualificada em um ambiente de atendimento multidisciplinar.

O atendimento será feito por policiais da Secretaria de Polícia do Senado Federal, que receberam capacitação para lidar com casos de vulnerabilidade e de violência contra a mulher. Está sendo estudada, inclusive, a possibilidade de parceria com a Polícia Civil para que, nas situações em que a colaboradora decidir formalizar a denúncia, ela não precise voltar a descrever a violência sofrida.



“Precisamos ter noção do quanto de prejuízo social nós temos dentro de uma situação de violência, o quanto isso é muito mais forte. Estamos falando de saúde mental. Quando cuidamos de violência doméstica, estamos cuidando de economia, de saúde. Estamos falando de vivências e de histórias que a nossa sociedade não pode permitir mais que isso aconteçam”, reforçou, em entrevista coletiva, a primeira-secretária do Senado, senadora Daniella Ribeiro (PP/PB).



Sala Lilás no Senado (foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

A Sala Lilás é um dos desdobramentos do Programa Antes que Aconteça, criado em dezembro de 2023 pela senadora, então presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). A iniciativa surge depois de ela perceber que a Casa não tinha orçamento destinado à pauta das mulheres.



O objetivo é fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e, pela primeira vez, houve destinação direta de recursos para esse fim. A Paraíba, estado da senadora, é pioneira na implantação do mesmo modelo. Além das policiais capacitadas, profissionais da assistência social e da psicologia atuarão na sala no Senado e o serviço médico da Casa também ficará à disposição para receber as mulheres que buscarem apoio.



Ao apresentar o programa, a senadora destacou que também precisou romper um ciclo de violência psicológica ao qual foi submetida em um de seus relacionamentos e reforça a importância de um serviço que seja, de fato, acolhedor, onde as mulheres não se sintam julgadas. “Não é pauta de direita, nem de esquerda, é pauta da sociedade. Hoje (terça-feira), nós devemos votar o projeto de lei que transforma em política pública o Antes que Aconteça”, destacou a senadora, agradecendo ao apoio da diretora-geral do Senado, Ilana Trombka.



"Não é pauta de direita, nem de esquerda, é pauta da sociedade", destaca Ilana Trombka (foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

Apoio institucional



A inauguração da Sala Lilás do Senado faz parte das ações comemorativas do Mês da Mulher e tem o apoio do presidente Davi Alcolumbre (União-AP), da Mesa Diretora e da Diretoria-Geral (DGER).



A campanha deste ano destaca datas importantes, como os 11 anos da promulgação da Lei do Feminicídio, com iluminação especial do Congresso Nacional. A programação inclui ainda atividades culturais, educativas e de conscientização, além de debates legislativos sobre feminicídio e ações do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.



Sala Lilás do Senado Federal



O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, mediante agendamento prévio pelos seguintes canais:

WhatsApp Lilás (exclusivo): (61) 98444-0066

E-mail: copinv@senado.leg.br

Delegacia Virtual