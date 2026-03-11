Lula deve viajar a reduto eleitoral bolsonarista nesta sexta (13)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar ao Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (13/3), para participar da inauguração de um novo centro de traumas do Hospital Federal Andaraí, na capital fluminense.
A possível ida do petista ao Rio ocorre em meio ao avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL), na atual pesquisa Genial/Quaest de pré-candidatos à Presidência, nas eleições de outubro.
O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (11), divulgou que Lula e Flávio empatam em um eventual segundo turno, com 41% das intenções de voto. No Rio de Janeiro — reduto bolsonarista que deu maioria de votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro no pleito de 2022 —, Lula espera contar com o palanque oferecido pelo prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), que vai se candidatar para o governo do Estado.
Embora não haja confirmação da prefeitura do Rio, é possível que Paes participe da cerimônia de inauguração do centro de traumas do hospital Andaraí. Isso porque, embora seja mantida por recursos do governo federal, a unidade de saúde é gerida pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Caso se confirme a ida de Lula ao Rio, será a segunda vez em uma semana que o líder petista participa de agenda na capital fluminense. Na última sexta-feira (6), o presidente e o prefeito Eduardo Paes marcaram presença na cerimônia de inauguração de um Hub internacional da Gol Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional do Galeão.
No evento, Lula acenou para Paes. “Gente séria precisa governar o Rio de Janeiro. Isto aqui é um símbolo. Isto aqui já foi capital do Brasil. Isto aqui era motivo de orgulho. De repente, o Rio ficou quase que abandonado”, discursou o presidente.