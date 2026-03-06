Lula diz a Eduardo Paes que "gente séria precisa governar o Rio"

Enquanto o apoio o cenário político do Rio mostra consolidação do apoio de Lula a Eduardo Paes, as negociações para decidir quem representará a chapa no Senado ainda é uma incógnita - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou apoio à candidatura de Eduardo Paes (PSD), atual prefeito do Rio de Janeiro, para o governo do estado nas eleições de outubro.

“Gente séria precisa governar o Rio de Janeiro. Isto aqui é um símbolo. Isto aqui já foi capital do Brasil. Isto aqui era motivo de orgulho. De repente, o Rio ficou quase que abandonado”, afirmou o presidente, nesta sexta-feira (6/3), ao lado de Paes, durante discurso da cerimônia da inauguração de um Hub internacional da Gol Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio.

De olho nas eleições, Eduardo Paes será o aliado de Lula no Rio. O atual prefeito vai deixar o cargo no dia 20 deste mês, antes do prazo de desincompatibilização. No discurso de Lula, durante a instalação do espaço da companhia aérea, o petista destacou que grandes aeroportos têm de ser localizados longe de centros de cidades.

“Não é justo ter um aeroporto desse tamanho aqui e permitir que todo o voo para o Brasil fosse por Santos Dumont. Não é correto. Da mesma forma que não tinha sentido você fazer um aeroporto de Guarulhos e garantir que todo o voo para o Brasil inteiro saísse de Congonhas. Ou seja, é preciso que a gente tenha a dimensão de que os grandes aeroportos no mundo inteiro são fora das cidades”, disse.

Cenário político fluminense

O xadrez político no Rio de Janeiro fará com que o PT apoie a futura candidatura de Paes e se abstenha de ocupar cabeça de chapa nas eleições para o Palácio da Guanabara. O cálculo por trás disso se deve ao fato de que um apoio ao atual prefeito da capital trará a Lula palanque para as eleições para o Executivo do estado, considerado um dos principais redutos do bolsonarismo.

Enquanto o apoio o cenário político do Rio mostra consolidação do apoio de Lula a Eduardo Paes, as negociações para decidir quem representará a chapa no Senado ainda é uma incógnita. Isso porque uma candidatura da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) ao Senado não tem o apoio da chapa de Paes.