Tebet confirma candidatura ao Senado por São Paulo

Filiada ao MDB do Mato Groso do Sul, Tebet terá de mudar de estado e possivelmente de partido para concorrer ao Senado - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS), confirmou a candidatura ao Senado por São Paulo. Segundo ela, que cumpre agenda nesta quinta-feira (12/3), no Mato Grosso do Sul, a ida à corrida ao Senado atende a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB).

Leia também: Governo Lula zera impostos do diesel para tentar segurar alta do combustível com guerra no Irã

Segundo Tebet, porém, a decisão por concorrer ao Senado precisava ter o aval da sua mãe, que mora no Mato Grosso do Sul. "Eu precisava das bênçãos da minha mãe, que tinha a expectativa de que eu pudesse voltar para a casa dela, ficar mais próximo dela. Depois de explicar a situação para a minha mãe, eu decidi cumprir a missão (de concorrer ao Senado)", afirmou a ministra de Lula, em conversa com jornalistas, no Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Questionada sobre o fato de ter de mudar de filiação e possivelmente de partido para disputar as eleições por São Paulo, Tebet ressaltou ter identidade com terras paulistas. "São Paulo é atravessar um rio, uma ponte, é onde eu fiz meu mestrado, é onde eu vou sempre visitar minhas filhas que moram em São Paulo, meu marido é de São Paulo", afirmou a ministra.

Com a definição de que disputará uma vaga no Senado, a ministra terá de deixar o Ministério do Planejamento até o dia 4 de abril, prazo máximos de desincompatibilização.