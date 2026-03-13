InícioPolítica
SAÚDE DO EX-PRESIDENTE

Bolsonaro é levado ao hospital após passar mal na Papudinha, diz Flávio

De acordo com o senador, informações preliminares indicam que o ex-presidente teria acordado com calafrios e crises de vômitos

Bolsonaro (PL) precisou ser encaminhado novamente - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Bolsonaro (PL) precisou ser encaminhado novamente - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou ser encaminhado novamente a um hospital após apresentar mal-estar, segundo informou o senador Flávio Bolsonaro (PL) em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (13/3). Ao Correio, a Polícia Miltar do Distrito Federal confirmou que Bolsonaro saiu da unidade penitenciária em uma ambulância.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com o senador, informações preliminares indicam que o ex-presidente teria acordado com calafrios e crises de vômitos. “Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez”, escreveu o senador. Na mesma publicação, Flávio Bolsonaro pediu apoio. “Peço orações para que não seja nada grave”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Desde 2018, Jair Bolsonaro enfrenta uma série de problemas de saúde relacionados ao atentado sofrido durante a campanha presidencial daquele ano. Na ocasião, ele foi esfaqueado durante um ato político em Juiz de Fora (MG). O ferimento abdominal resultou em diversas cirurgias e internações ao longo dos anos para tratar complicações decorrentes do ataque.

Atualmente, o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses no presídio conhecido como Papudinha, localizado no complexo penitenciário da Complexo Penitenciário da Papuda, no Brasília. Até o momento, não detalhes oficiais sobre o estado de saúde do ex-presidente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 13/03/2026 08:19 / atualizado em 13/03/2026 08:34
SIGA
x