Lula cancela viagem após Flávio Bolsonaro confirmar presença no Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de participar da posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast, após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmar presença na solenidade. O cancelamento ocorreu de última hora, nesta terça-feira (10/3), e pegou aliados do petista de surpresa.

Em nota, o Palácio do Planalto confirmou o cancelamento, e informou que o Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A posse de Kast ocorre amanhã (11) em Valparaíso, sede do Legislativo chileno.

O cancelamento da viagem foi atípico. A Secretaria de Comunicação Social (Secom) não divulgou a agenda oficial de Lula, normalmente liberada no dia anterior. O presidente recebeu Vieira para uma reunião no Planalto, e começaram a circular rumores sobre a mudança entre integrantes do governo.

Equipes da Presidência e diplomatas que acompanhariam Lula já estavam no Chile, e foram informados da mudança apenas ontem.

Os compromissos foram divulgados ao meio-dia, logo depois de a Presidência se posicionar, em breve mensagem a jornalistas, e indicar Vieira como representante do Brasil no evento. Questionado pelo Correio sobre os motivos do cancelamento, o Planalto não se pronunciou.

Direita volta a comandar Chile

O presidente Lula cancelou a viagem ao Chile após Flávio Bolsonaro confirmar presença, no fim de semana. Ele e o irmão Eduardo Bolsonaro foram convidados pela equipe de Kast, que tem proximidade à família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eduardo, porém, não vai.

Flávio é pré-candidato à Presidência, e principal concorrente do presidente Lula. Pesquisas recentes mostram os dois tecnicamente empatados. Eduardo Bolsonaro, por sua vez, mudou-se para os Estados Unidos, onde articulou sanções contra o país e contra autoridades brasileiras. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por coação.

A vitória do novo presidente chileno representa a volta da direita ao comando do país, após a gestão de Gabriel Boric. Outros chefes de Estado e líderes da direita também devem estar presentes, incluindo o presidente da Argentina, Javier Milei. Flávio, inclusive, busca um encontro com o aliado argentino.

Apesar da diferença de espectro político, Lula e Kast já sinalizaram que querem manter uma relação pragmática. Eles se reuniram em janeiro, às margens de um evento no Panamá. Na corrida eleitoral de 2022, Kast chamou a gestão Lula de “governo corrupto e fracassado” e fez elogios a Jair Bolsonaro.

Eduardo não vai

Eduardo Bolsonaro, em publicação nas redes sociais, agradeceu o convite de Kast. Porém, disse estar “impedido” de comparecer. Também celebrou a posse do presidente chileno, e desejou sucesso ao mandatário.

“Agradeço ao presidente eleito José Antonio Kast pelo honroso convite para sua cerimônia de posse. Infelizmente, apesar do meu sincero desejo de estar presente, encontro-me impedido de participar desta ocasião tão importante para o Chile e o Brasil”, disse o ex-deputado.