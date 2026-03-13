Lula diz que Ozempic não deve substituir caminhadas: "Tirar bunda da cadeira"

Lula ponderou que a busca pelas canetinhas só deve ocorrer mediante orientação médica que abranja o tratamento e a alimentação da pessoa - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pessoas saudáveis que desejam emagrecer devem dar preferência à prática de caminhadas ante ao uso de canetas emagrecedoras.

“As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. O cara vai comprar pão, e aí vai de carro, vai na farmácia, pega o carro. Por que não anda um pouco? Tem que aprender que andar faz bem”, comentou o presidente, em discurso no Rio de Janeiro, à ocasião da inauguração do Setor de Traumas do Hospital Andaraí.

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O comentário em prol da prática de caminhadas ocorreu após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ter anunciado a inclusão da caneta emagrecedora Ozempic na rede municipal de saúde.

“O povo quer Ozempic, presidente. Bota pilha no Padilha (Alexandre Padilha, ministro da Saúde). Acelera com o Padilha. O senhor tem que colocar Ozempic na rede pública do SUS do Brasil inteiro”, destacou Paes, que participou do evento no Hospital Andaraí, ao lado de Lula.

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Diante do pedido do prefeito do Rio, Lula ponderou que a busca por esse medicamento para emagrecer deve ocorrer mediante orientação médica que abranja o tratamento e a alimentação da pessoa.

“A gente não pode tirar do médico a obrigação de orientar as pessoas. Somos obrigados a orientar pessoas que têm de comer comida saudável”, frisou o líder petista.

“Você não pode dar de presente uma injeção para pessoas emagrecerem, se as pessoas querem comer quatro rabadas por dia e três feijoadas. Se o médico não orientar corretamente, vamos ter problemas”, acrescentou.