Lula revoga visto e proíbe vinda de assessor de Trump ao Brasil

Lula deu essa informação no Rio de Janeiro, durante a inauguração do Setor de Traumas do Hospital Andaraí - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revogou o visto de Darren Beattie, assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Com a retirada do documento de permissão de vir ao Brasil, Beattie não conseguirá tentar agendar uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no Complexo Penintenciário da Papuda, em Brasília.

Segundo o presidente brasileiro, a proibição da entrada do representante do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, será porque o visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para entrar nos Estados Unidos ainda está bloqueado.

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"Aquele cara americano que disse que vinha para cá visitar o Jair (ex-presidente Bolsonaro) foi proibido de visitar, e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar o visto do meu ministro da Saúde (Alexandre Padilha) que está bloqueado", discursou Lula, no Rio de Janeiro, durante a inauguração do Setor de Traumas do Hospital Andaraí.

Assessor do governo Trump, Beattie chegaria ao Brasil na próxima semana para ter reuniões com representantes da oposição ao presidente Lula. Um dos objetivo também era visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, na cadeia. O pedido para esse encontro, porém, foi negado pela ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).