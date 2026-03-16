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Saúde do ex-presidente

Michelle diz que Bolsonaro deixou UTI após melhora clínica

Ex-primeira-dama informa que o ex-presidente foi transferido para unidade semi-intensiva após evolução no tratamento da infecção

Na postagem, Michelle afirmou que a mudança de setor ocorreu depois da
Na postagem, Michelle afirmou que a mudança de setor ocorreu depois da "melhora dos marcadores da infecção" - (crédito: reprodução/instagram )

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou nesta segunda-feira (16/3) em suas redes sociais, que Jair Bolsonaro foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para uma unidade semi-intensiva após apresentar melhora no quadro de saúde. 

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Na postagem, Michelle afirmou que a mudança de setor ocorreu depois da "melhora dos marcadores da infecção". “Com a melhora dos marcadores da infecção, meu amor foi transferido para a unidade semi-intensiva”, escreveu, acrescentando que a família permanece confiante na recuperação do ex-presidente e agradeceu as manifestações de apoio e orações recebidas. 

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Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira (13) no Hospital DF Star. Ele foi diagnosticado com pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração e vinha sendo tratado na UTI com antibióticos e acompanhamento intensivo. 

Boletim médico divulgado anteriormente já havia apontado melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, incluindo recuperação da função renal e redução parcial dos marcadores inflamatórios. A evolução favorável ao tratamento permitiu a transferência para a unidade semi-intensiva, onde o paciente continua sob monitoramento e cuidados médicos. Apesar da melhora no quadro, segundo o boletim, ainda não há previsão oficial de alta hospitalar.

 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 16/03/2026 15:30 / atualizado em 16/03/2026 15:33
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