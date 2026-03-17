Maioria dos brasileiros já definiu voto para presidente, diz Quaest

De acordo com os dados, a definição do voto é mais consolidada entre eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A maioria dos brasileiros já decidiu em quem pretende votar para presidente nas eleições deste ano, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (17/3). Conforme o levantamento, 56% dos entrevistados afirmam ter uma escolha definitiva, enquanto 43% ainda admitem a possibilidade de mudar de candidato até o primeiro turno.

De acordo com os dados, a definição do voto é mais consolidada entre eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL). Em ambos os casos, mais de 60% dos apoiadores afirmam que não pretendem mudar de candidato.

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Por outro lado, o eleitorado do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), se mostra mais volátil. Entre os potenciais eleitores, 56% dizem que ainda podem rever a escolha, enquanto 41% afirmam já ter decidido o voto.

O levantamento também revela diferenças de comportamento entre homens e mulheres. Entre o público feminino, há empate: 49% dizem já ter definido o voto e outros 49% admitem possibilidade de mudança. Já entre os homens, a decisão aparece mais consolidada, com 62% afirmando ter escolhido candidato, contra 37% que ainda podem mudar.

Segundo a pesquisa, em todas as regiões do país a parcela de eleitores que declara ter o voto definido é majoritária, indicando um cenário de relativa consolidação das preferências, ainda que com espaço para mudanças até o pleito.

O estudo ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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