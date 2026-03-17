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INVESTIGAÇÃO

Deputada do Ceará é alvo de operação da PF que mira fraudes no INSS

Polícia Federal apura fraudes em aposentadorias. Operação atinge deputada e ex-dirigente de associações

Em resposta preliminar, a assessoria da deputada informou não ter conhecimento detalhado sobre a operação até o momento - (crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados)
Em resposta preliminar, a assessoria da deputada informou não ter conhecimento detalhado sobre a operação até o momento - (crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/3), mais uma etapa de operação voltada à investigação de um esquema nacional de cobranças associativas indevidas aplicadas sobre aposentadorias e pensões. A ação ocorre em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e tem como foco desarticular práticas fraudulentas que vinham atingindo beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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Entre os alvos está a deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE), que foi submetida ao uso de tornozeleira eletrônica por determinação judicial. Também é alvo da operação Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente de entidades representativas de aposentados, que já prestou depoimento na CPMI do INSS em novembro de 2025, contra quem foram expedidos mandados de prisão.

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Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e dois de prisão, além de outras medidas cautelares, no Ceará e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em resposta preliminar, a assessoria da deputada informou ao Correio não ter conhecimento detalhado sobre a operação até o momento. “Ainda estamos buscando informações sobre o ocorrido”, afirmou.

Segundo os investigadores, o grupo é suspeito de inserir dados falsos em sistemas oficiais para viabilizar descontos não autorizados diretamente nos benefícios previdenciários. As apurações também envolvem indícios de organização criminosa, estelionato previdenciário e estratégias de ocultação e dissipação de patrimônio.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 17/03/2026 08:45 / atualizado em 17/03/2026 08:47
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