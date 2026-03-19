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Na PF, Vorcaro deve ficar em cela semelhante à de Bolsonaro

Será na sede da PF onde serão discutidos os termos da delação premiada do banqueiro

Banqueiro chegou à Superintendência da PF no início da noite desta quinta-feira (19/3) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Banqueiro chegou à Superintendência da PF no início da noite desta quinta-feira (19/3) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Depois de ser transferido do Presídio Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal na noite desta quinta-feira (19/3), o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pode ficar na mesma cela onde esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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A cela é uma sala adaptada para a detenção individual. Tem uma cama de solteiro, frigobar, mesa com cadeira, televisão, ar-condicionado, janela e banheiro privativo. O banqueiro foi transferido após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso na Corte.

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Será na sede da PF onde serão discutidos os termos da delação premiada de Vorcaro. O banqueiro foi escoltado do presídio à Superintendência de helicóptero. Chegou por volta das 19h algemado e com a cabeça baixa.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/03/2026 20:48 / atualizado em 19/03/2026 20:59
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