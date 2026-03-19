Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para Superintendência da PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou, nesta quinta-feira (19/3), a transferência de Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O banqueiro cumpre pena atualmente na Penitenciária Federal de Brasília.
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Autorização ocorre após a defesa do ex-presidente do Banco Master sinalizar interesse em um acordo de delação premiada.
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*Matéria em atualização
Por Gabriella Braz
postado em 19/03/2026 18:52 / atualizado em 19/03/2026 18:55