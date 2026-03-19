InícioPolítica
CASO MASTER

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para Superintendência da PF

Autorização ocorre após a defesa do banqueiro sinalizar interesse em um acordo de delação premiada

O banqueiro cumpre pena atualmente na Penitenciária Federal de Brasília - (crédito: Divulgação)
O banqueiro cumpre pena atualmente na Penitenciária Federal de Brasília - (crédito: Divulgação)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou, nesta quinta-feira (19/3), a transferência de Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O banqueiro cumpre pena atualmente na Penitenciária Federal de Brasília. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Autorização ocorre após a defesa do ex-presidente do Banco Master sinalizar interesse em um acordo de delação premiada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

*Matéria em atualização

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 19/03/2026 18:52 / atualizado em 19/03/2026 18:55
SIGA
x