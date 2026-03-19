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Lula confirma Dario Durigan como substituto de Haddad na Fazenda

Presidente participa de caravana federativa, em São Paulo, e cumprimentou Durigan

Dario Durigan, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, vai assumir o posto de Haddad - (crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)
Dario Durigan, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, vai assumir o posto de Haddad - (crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta quinta-feira (19/3), que Dario Durigan, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, será o próximo titular da pasta.

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"Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan (...) Dario será o substittuto de Haddad, no Ministério da Fazenda, a partir do anúncio (de saída) do Haddad", disse Lula, em discurso na caravana federativa, realizada em São Paulo.

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Dario Durigan assumirá o comando da pasta porque Fernando Haddad, atual ministro, sairá do governo federal para disputar as eleições de outubro. No pleito, ele deve concorrer ao cargo de governador de São Paulo.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 19/03/2026 13:10
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