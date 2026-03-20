João Campos oficializa pré-candidatura ao governo de Pernambuco

Segundo o PSB, Campos assume a pré-candidatura como reflexo de "um sentimento manifestado pela maioria do povo pernambucano em todas as pesquisas eleitorais" - (crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciou a pré-candidatura ao governo de Pernambuco. Segundo o PSB, Campos assume a disputa pelo cargo como reflexo de “um sentimento manifestado pela maioria do povo pernambucano em todas as pesquisas eleitorais”. O político recebeu apoio de prefeitos, ex-prefeitos, parlamentares e demais lideranças políticas do estado.

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O partido também destacou que apoiará a candidatura de releição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O lançamento da pré-candidatura ocorre em uma semana de fortes articulações em Brasília, que consolidaram a Frente Popular de Pernambuco como o conjunto político que marchará ao lado do presidente Lula (PT) nas eleições deste ano."

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A chapa terá como candidato a vice o Carlos Costa (Republicanos), irmão do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Para o Senado, a pré-candidatura contará com a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT), prima de Campos, e com o senador Humberto Costa (PT).