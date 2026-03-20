Nomeação é publicada e Dario Durigan assume Fazenda no lugar de Haddad

O novo ministro ocupava até então o posto de secretário-executivo da pasta, sendo o número dois na hierarquia do Ministério da Fazenda - (crédito: Washington Costa/MF)

A nomeação de Dario Durigan como novo ministro da Fazenda foi oficializada nesta sexta-feira (20/3), conforme publicação no Diário Oficial da União. A edição também trouxe a exoneração de Fernando Haddad, que deixa o cargo para disputar o governo do estado de São Paulo.

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A indicação de Durigan já havia sido confirmada na quinta-feira (19/3) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento realizado em São Paulo. "Queria cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario, levanta aí, levanta para as pessoas conhecerem o Dario. [Ele] será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda a partir do anúncio do Haddad. Olha bem para a cara dele, que é dele que vocês vão cobrar muitas coisas", disse Lula.

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O novo ministro ocupava até então o posto de secretário-executivo da pasta, sendo o número dois na hierarquia do Ministério da Fazenda. Advogado formado pela Universidade de São Paulo, Durigan,m antes de assumir funções na área econômica, atuou como consultor na Advocacia-Geral da União entre 2017 e 2019. No setor privado, foi diretor de Políticas Públicas do WhatsApp entre 2020 e 2023.

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Dario já havia trabalhado com Haddad, quando o petista era prefeito de São Paulo entre 2015 e 2016. À época, Durigan atuou no assessoramento estratégico, na coordenação intersecretarial e na interlocução com a Câmara Municipal. No mesmo período, foi conselheiro de administração da SPUrbanismo.