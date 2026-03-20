Haddad diz estar preparado para governo de SP e critica Tarcísio

Fernando Haddad em cerimônia de lançamento de pré-candidatura ao Governo de São Paulo - (crédito: Reprodução das redes sociais)

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse estar “mais do que preparado” para se candidatar e vencer a eleição. O economista ainda atacou o atual governador do estado e também pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao dizer que o político não conhece São Paulo de verdade.

"Lembro o tempo que levou para ele abandonar o desejo de ser senador por Goiás, que é de onde ele é, na verdade. Até hoje, ele não tem nenhuma familiaridade com São Paulo", destacou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (20/3).

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Freitas nasceu no Rio de Janeiro e morou em Brasília até se mudar para a capital paulista em 2022, já com o intuito de se eleger governador de São Paulo. Haddad disse que o adversário ainda não se familiarizou com a unidade federativa, referenciando o momento em que o governador, à época candidato, não soube dizer em qual bairro ficava o seu local de votação, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

"A Tebet tem muito mais raízes em São Paulo do que o Tarcísio", ressaltou. "Ela tem duas filhas que moram em São Paulo, ela visita São Paulo toda semana”, disse Haddad, rebatendo críticas de aliados do filiado ao Republicanos, que consideram a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), uma "forasteira”, ao se pré-candidatar ao Senado por São Paulo.

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O ex-ministro não quis dizer quem será seu vice, mas destacou que começará a conversar com Geraldo Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB) nas próximas semanas. Haddad também defendeu a continuidade de Alckmin na vice-Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu sou o mais entusiasta: os dois [Lula e Alckmin] compõem uma chapa muito importante para o Brasil", concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro