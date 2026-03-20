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Pacheco é incensado durante evento com Lula em Minas Gerais

Principal cotado para concorrer ao governo mineiro, senador recebeu uma série de elogios do presidente e aliados nesta sexta-feira (20/3), durante evento da Petrobras. Questionado, evitou comentar

Lula e Rodrigo Pacheco se aproximaram durante o atual mandato do petista, quando Pacheco ocupava a presidência do Senado - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula e Rodrigo Pacheco se aproximaram durante o atual mandato do petista, quando Pacheco ocupava a presidência do Senado - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu uma série de elogios nesta sexta-feira (20/3) durante evento da Petrobras em Minas Gerais, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pacheco é o principal cotado para concorrer ao governo mineiro com o apoio do petista.

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Questionado por jornalistas, porém, ele evitou comentar o tema. Pacheco demonstrou resistência em concorrer, mas Lula o considera como único nome viável para formar seu palanque mineiro. Atualmente, aliados consideram certa sua candidatura.

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"Hoje é um dia de festa aqui em Minas Gerais. A gente já deveria ter feito muito mais, porque, graças a esse moço aqui (dirigindo-se a Pacheco), a gente fez uma acordo da dívida de Minas Gerais, que não pagava o governo há muitos anos", declarou o chefe do Executivo durante seu discurso. O evento marcou anúncio de R$ 9 bilhões em investimentos para a Refinaria Gabriel Passos (Regap).

"A gente fez um acordo, e a gente obrigou que uma parte dos juros que tivesse (o estado) que pagar para o governo federal seja investido em educação" acrescentou.

A aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) foi um dos marcos da presidência de Pacheco no Senado Federal. O Congresso intermediou a negociação entre o Executivo Federal e os governos estaduais, especialmente os mais endividados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Pacheco foi o autor do projeto.

O senador vem sendo cotado pelo presidente Lula para concorrer ao governo mineiro. Inicialmente, Pacheco negou, afirmando querer deixar a vida pública após o término do seu mandato como senador, que vai até o fim deste ano. Com a insistência do petista, porém, ele vem dando sinais de que pode oficializar a candidatura.

Minas Gerais é um dos maiores colégios eleitorais do país, e costuma refletir a votação geral. Ou seja, quem vence em Minas, costuma vencer no Brasil também. Por isso, o palanque mineiro é um dos mais importantes.

Questionado por jornalistas, porém, Pacheco evitou comentar sobre candidatura. "O anúncio é do governo federal", frisou.

Outros elogios

Durante o evento, outros aliados de Lula incensaram Pacheco. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também citou a renegociação das dívidas.

"Grande líder mineiro que, para a alegria de todos, defendeu Minas Gerais, defendeu as contas públicas de Minas Gerais. E, se Minas Gerais tem condição de voltar a ter um ciclo de investimentos, é graças ao (ex) presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco", afirmou Silveira. Apesar de serem do mesmo partido atualmente, o PSD, ambos viveram momentos conflito durante o atual governo.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, por sua vez, brincou com a candidatura de Pacheco ao iniciar seu discurso, ainda na fase dos cumprimentos iniciais.

"Quem sabe, não é, senador? Vamos ver o que o futuro nos aguarda?", disse a chefe da petroleira.

Também participou do evento a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), principal cotada para disputar uma das vagas do estado ao Senado Federal, com o apoio do presidente Lula.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 20/03/2026 15:46 / atualizado em 20/03/2026 15:48
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