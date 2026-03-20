Pacheco é incensado durante evento com Lula em Minas Gerais

Lula e Rodrigo Pacheco se aproximaram durante o atual mandato do petista, quando Pacheco ocupava a presidência do Senado - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu uma série de elogios nesta sexta-feira (20/3) durante evento da Petrobras em Minas Gerais, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pacheco é o principal cotado para concorrer ao governo mineiro com o apoio do petista.

Questionado por jornalistas, porém, ele evitou comentar o tema. Pacheco demonstrou resistência em concorrer, mas Lula o considera como único nome viável para formar seu palanque mineiro. Atualmente, aliados consideram certa sua candidatura.

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"Hoje é um dia de festa aqui em Minas Gerais. A gente já deveria ter feito muito mais, porque, graças a esse moço aqui (dirigindo-se a Pacheco), a gente fez uma acordo da dívida de Minas Gerais, que não pagava o governo há muitos anos", declarou o chefe do Executivo durante seu discurso. O evento marcou anúncio de R$ 9 bilhões em investimentos para a Refinaria Gabriel Passos (Regap).

"A gente fez um acordo, e a gente obrigou que uma parte dos juros que tivesse (o estado) que pagar para o governo federal seja investido em educação" acrescentou.

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A aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) foi um dos marcos da presidência de Pacheco no Senado Federal. O Congresso intermediou a negociação entre o Executivo Federal e os governos estaduais, especialmente os mais endividados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Pacheco foi o autor do projeto.

O senador vem sendo cotado pelo presidente Lula para concorrer ao governo mineiro. Inicialmente, Pacheco negou, afirmando querer deixar a vida pública após o término do seu mandato como senador, que vai até o fim deste ano. Com a insistência do petista, porém, ele vem dando sinais de que pode oficializar a candidatura.

Minas Gerais é um dos maiores colégios eleitorais do país, e costuma refletir a votação geral. Ou seja, quem vence em Minas, costuma vencer no Brasil também. Por isso, o palanque mineiro é um dos mais importantes.

Questionado por jornalistas, porém, Pacheco evitou comentar sobre candidatura. "O anúncio é do governo federal", frisou.

Outros elogios

Durante o evento, outros aliados de Lula incensaram Pacheco. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também citou a renegociação das dívidas.

"Grande líder mineiro que, para a alegria de todos, defendeu Minas Gerais, defendeu as contas públicas de Minas Gerais. E, se Minas Gerais tem condição de voltar a ter um ciclo de investimentos, é graças ao (ex) presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco", afirmou Silveira. Apesar de serem do mesmo partido atualmente, o PSD, ambos viveram momentos conflito durante o atual governo.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, por sua vez, brincou com a candidatura de Pacheco ao iniciar seu discurso, ainda na fase dos cumprimentos iniciais.

"Quem sabe, não é, senador? Vamos ver o que o futuro nos aguarda?", disse a chefe da petroleira.

Também participou do evento a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), principal cotada para disputar uma das vagas do estado ao Senado Federal, com o apoio do presidente Lula.