Lula diz que atuará para que Brasil tenha estoque regulador de petróleo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (20/3) que atuará para que o Brasil tenha um estoque regulador de petróleo, como forma de reduzir o impacto de eventos como a guerra no Irã.

Em evento da Petrobras, o petista disse que sua gestão fará "tudo o que estiver ao nosso alcance" para aumentar a produção nacional e criar um estoque de petróleo, comparando a situação do Brasil com países como os Estados Unidos, a China e a Rússia.

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"Nós vamos ter que construir, aos poucos, um estoque regulador", declarou Lula durante anúncio de R$ 9 bilhões em investimentos na Refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais. "Até para que, quando tiver especulação no mercado, a gene possa liberar do nosso estoque para baratear o preço", acrescentou.

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Ao lado da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o presidente Lula disse ter ficado surpreso ao saber que a petroleira não possui uma reserva de petróleo. A discussão ocorre em meio aos efeitos dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, e à retaliação iraniana contra alvos em diversos países da região.

A guerra levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte da produção de petróleo do mundo, e fez disparar o preço da commodity. Na última atualização da matéria, o barril Brent, referência internacional, estava cotado a US$ 105.

Lula comparou a situação brasileira com os estoques de alimento, geridos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Ele disse que, ao assumir o governo, não havia mais estoques reguladores, e que teve que aguardar um ano até que os preços caíssem, para retomar as reservas.

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Retomada do refino

Para aumentar a produção nacional de combustíveis, o chefe do Executivo defendeu ainda a retomada de refinarias que foram privatizadas. Ele garantiu que o governo vai comprar de volta a Refinaria de Mataripe, na Bahia, vendida à iniciativa privada em 2021.

"A gente vai fazer o que estiver ao nosso alcance. A Petrobras vai fazer o investimento que for necessário. Reciclar as nossas refinarias. Se for necessário, fazer uma refinaria nova. Mas a gente vai trabalhar estrategicamente, e pensar em um plano de produção e de estoque das coisas nossas", afirmou.

"Porque, certamente, os Estados Unidos têm estoque para 30 dias. Como eles vivem em guerra, eles têm que ter estoque. Certamente a China tem estoque, a Rússia tem estoque. E nós? Pô, não é possível que a gente vá pedir uma xícara de petróleo para a Bolívia, para o Uruguai, para o Paraguai", brincou o presidente.

Também participaram do anúncio o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ex-presidente do Congresso senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), principal cotado para concorrer ao governo de Minas Gerais pelo presidente Lula.