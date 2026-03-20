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Guerra do Irã

Lula diz que atuará para que Brasil tenha estoque regulador de petróleo

Em evento da Petrobras, nesta sexta-feira (20/3), o petista disse ter ficado surpreso ao saber que o país não possui reservas do produto

Petrobras anunciou investimento de R$ 9 bilhões na Refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Petrobras anunciou investimento de R$ 9 bilhões na Refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (20/3) que atuará para que o Brasil tenha um estoque regulador de petróleo, como forma de reduzir o impacto de eventos como a guerra no Irã.

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Em evento da Petrobras, o petista disse que sua gestão fará "tudo o que estiver ao nosso alcance" para aumentar a produção nacional e criar um estoque de petróleo, comparando a situação do Brasil com países como os Estados Unidos, a China e a Rússia.

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"Nós vamos ter que construir, aos poucos, um estoque regulador", declarou Lula durante anúncio de R$ 9 bilhões em investimentos na Refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais. "Até para que, quando tiver especulação no mercado, a gene possa liberar do nosso estoque para baratear o preço", acrescentou.

Ao lado da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o presidente Lula disse ter ficado surpreso ao saber que a petroleira não possui uma reserva de petróleo. A discussão ocorre em meio aos efeitos dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, e à retaliação iraniana contra alvos em diversos países da região.

A guerra levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte da produção de petróleo do mundo, e fez disparar o preço da commodity. Na última atualização da matéria, o barril Brent, referência internacional, estava cotado a US$ 105.

Lula comparou a situação brasileira com os estoques de alimento, geridos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Ele disse que, ao assumir o governo, não havia mais estoques reguladores, e que teve que aguardar um ano até que os preços caíssem, para retomar as reservas.

Retomada do refino

Para aumentar a produção nacional de combustíveis, o chefe do Executivo defendeu ainda a retomada de refinarias que foram privatizadas. Ele garantiu que o governo vai comprar de volta a Refinaria de Mataripe, na Bahia, vendida à iniciativa privada em 2021.

"A gente vai fazer o que estiver ao nosso alcance. A Petrobras vai fazer o investimento que for necessário. Reciclar as nossas refinarias. Se for necessário, fazer uma refinaria nova. Mas a gente vai trabalhar estrategicamente, e pensar em um plano de produção e de estoque das coisas nossas", afirmou.

"Porque, certamente, os Estados Unidos têm estoque para 30 dias. Como eles vivem em guerra, eles têm que ter estoque. Certamente a China tem estoque, a Rússia tem estoque. E nós? Pô, não é possível que a gente vá pedir uma xícara de petróleo para a Bolívia, para o Uruguai, para o Paraguai", brincou o presidente.

Também participaram do anúncio o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ex-presidente do Congresso senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), principal cotado para concorrer ao governo de Minas Gerais pelo presidente Lula.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 20/03/2026 14:35 / atualizado em 20/03/2026 14:40
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