Ex-jornalistas da Globo criticam Powerpoint da GloboNews sobre Vorcaro

Para ela, o conteúdo utilizou associações visuais sem critério jornalístico, utilizados para atacar o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) sem a devida contextualização dos fatos - (crédito: Reprodução)

Ex-repórteres do Grupo Globo criticaram, nas redes sociais, um recurso visual exibido pela GloboNews sobre o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As manifestações foram publicadas nesse domingo (22/3) pela jornalista Neide Duarte e reforçadas por Ari Peixoto, ambos com longa trajetória na emissora.

Neide Duarte afirmou que, ao ver a imagem exibida na televisão, teve a impressão de se tratar de um material amador. Para ela, o conteúdo utilizou associações visuais sem critério jornalístico, utilizados para atacar o presidente Luiz Inácio da Silva sem a devida contextualização dos fatos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A jornalista se refere à disposição dos personagens na arte, que destaca a presença do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores no centro da representação. Para ela, a construção sugeria uma relação direta do petista com o escândalo do Banco Master, o que não foi apontado pelas investigações até o momento.

“Me pareceu um programa de algum culto pentecostal que resolveu fazer o seu jornalzinho rápido para atacar o Lula. Mandaram alguém pegar uma cartolina cor da pele, colar algumas fotos e fazer linhas associando alhos com bugalhos, pão de queijo com fuzil, brincadeira de criança com tornozeleira eletrônica”, escreveu, ao criticar a forma como os elementos foram organizados no gráfico.

Ela ainda apontou a ausência de outros nomes que, em sua avaliação, deveriam constar no material, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto.

“No meio, a foto com cara de rico de Vorcaro, bem debaixo dele a estrela do PT, como se ele fosse um petista, acima deles Lula, como se fosse o chefe de tudo. Numa órbita bem distante do centro estavam Ciro Nogueira, Nikolas Ferreira, Antonio Rueda, João Doria, Hugo Motta, Davi Alcolumbre", disse, citando nomes de políticos citados ao longo das investigações.

“Acredito que a editoria que mandou fazer essa cartolina esqueceu vários nomes principais dessa história, por exemplo, Roberto Campos Neto o ex-presidente do Banco Central, foi na época dele que tudo começou, Tarcísio de Freitas que recebeu 2 milhões de reais de Vorcaro. Jair Bolsonaro que recebeu 3 milhões de reais de Vorcaro. Ibaneis Rocha, governador de Brasília que quis comprar o Banco Master através do Banco de Brasília, para salvar Vorcaro. Claudio Castro, governador do Rio que investiu bilhões do Fundo de previdência dos funcionários públicos do Rio em papéis podres do Master", completou.

Na mesma publicação, ela afirmou que o episódio “aceita vários nomes, menos o de jornalismo” e classificou a exibição como um desrespeito ao público. “Dia de vergonha”, sintetizou.

Nos comentários, Ari Peixoto também criticou o conteúdo e avaliou que houve uma deterioração do padrão editorial ao longo dos anos. O jornalista afirmou que a emissora teria se afastado de práticas que, segundo ele, marcaram períodos anteriores. “O que era para ser uma emissora de televisão se tornou uma arma política, quase um partido autônomo, dirigido por gente ressentida pelas derrotas sucessivas para os candidatos da esquerda”, disse.

Encontro de Lula e Vorcaro

O presidente Lula recebeu o dono do Banco Master no Palácio do Planalto, no dia 4 de dezembro de 2024. O encontro, no entanto, foi antes do escândalo de fraude financeira. Na ocasião, Vorcaro teria reclamado com Lula sobre a concentração do mercado bancário no Brasil. O petista teria respondido que o tema deveria ser analisado pelo Banco Central, e pedido que Galípolo analisasse o assunto de forma técnica.

