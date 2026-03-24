"Paraná será nossa fortaleza", diz Moro ao se filiar ao PL

Evento de filiação: senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, destacou a importância de Moro na estratégia nacional do partido - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

O senador Sergio Moro oficializou, nesta terça-feira, sua filiação ao Partido Liberal (PL) com um discurso marcado por acenos ao eleitorado conservador e foco no protagonismo do Paraná no cenário nacional. Ao lado de lideranças da sigla, Moro afirmou que o estado será peça-chave em um projeto mais amplo de poder. “O Paraná será a nossa fortaleza”, declarou, ao defender que a unidade federativa sirva de exemplo para o país.

A movimentação política ocorre em meio à articulação para as eleições de 2026 e foi acompanhada por aliados de peso. Entre eles, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, que destacou a importância de Moro na estratégia nacional do partido. Segundo ele, o ex-juiz da Lava Jato terá papel central na consolidação de um palanque competitivo no estado.

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Durante o evento, Flávio afirmou confiar na capacidade de Moro de fortalecer o projeto bolsonarista no Paraná. Para o senador, a composição formada também pelo deputado Filipe Barros e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol representa “o melhor caminho” para o eleitorado local.

A filiação também marcou a mudança partidária da deputada Rosangela Moro, esposa do senador, que deixou o União Brasil para ingressar no PL. Ela passa a integrar a bancada da legenda na Câmara, ampliando a presença da família Moro dentro do partido.

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Nos bastidores, a construção da chapa ao Senado já está em andamento. Filipe Barros aparece como um dos nomes cotados, enquanto Dallagnol deve ocupar a outra vaga, reforçando o vínculo.

O atual governador do estado, Ratinho Júnior, também é peça importante no tabuleiro político local e busca viabilizar um sucessor entre integrantes de sua equipe. A disputa promete intensificar a fragmentação do campo da direita no Paraná.

Além de parlamentares, o ato reuniu lideranças políticas de diferentes regiões, incluindo o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, evidenciando o esforço do PL em ampliar alianças e consolidar sua base para o próximo ciclo eleitoral.