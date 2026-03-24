Michelle resgata fotos de recuperação de Bolsonaro em hospital; veja

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou duas fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se recupera de complicações de uma broncopneumonia, em um hospital, em Brasília. As fotos foram publicadas após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter concedido prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro, em decorrência de sua condição de saúde.

"Sim, eu CELEBRO as pequenas vitórias. Não me detenho nos detalhes do processo. Sou esposa e mãe, e clamei muito a Deus para que nos ajudasse, para que ele pudesse ir para casa e receber o cuidado necessário. O amanhã pertence a Deus", escreveu Michelle.

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O fato de a ex-primeira-dama ter celebrado "pequenas vitórias" ocorreu após o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) classificar a concessão de Moraes à prisão domicilair de Jair Bolsonaro como uma "migalha ditatorial". Segundo ele, a mudança no regime traz alívio, mas não deve ser comemorada.

Internado

Condenado pelo STF a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva do hospital nesta terça-feira. Segundo o boletim médico, ele está no quarto do hospital onde realiza um suporte clínico e fisioterapêutico para respiração.

Ainda segundo os médicos de Bolsonaro, não há previsão de alta do hospital, onde deu entrada no o dia 13 de março, devido a uma broncopneumonia bacteriana decorrente de um episódio de broncoaspiração.