Tarcísio lamenta morte de prefeito e primeira-dama de Vista Alegre do Alto

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou nesta terça-feira (24/3) a morte do prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antônio Rozani (Podemos), e da primeira-dama, Rosa de Fátima. O casal foi vítima de um acidente de trânsito, na noite dessa segunda-feira (23/3).
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Por meio de nota publicada nas redes sociais, o governador afirma sentir "profunda dor" diante do acontecido. De acordo com ele, o casal construiu uma "história de dedicação, trabalho e amor pela sua cidade, e que hoje deixa um vazio imenso no coração de todos". Além do casal, a secretária de Desenvolvimento Social do município, Rita Rozani, também estava no veículo, e ficou ferida.
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Confira a nota publicada por Tarcísio de Freitas:
Acidente aconteceu durante viagem a trabalho
De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu em Taquaritinga, no interior de São Paulo. Junto de Rita Rozani, o casal voltava da capital paulista após uma reunião de trabalho. A comitiva viajou para buscar melhorias e avanços para Vista Alegre do Alto.
O Correio procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) para obter mais informações sobre o acidente. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.
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