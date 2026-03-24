TSE forma maioria pela cassação e inelegibilidade de Cláudio Castro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria pela cassação e por inelegibilidade de oito anos de Cláudio Castro (PL), ex-governador do Rio de Janeiro. Até então o julgamento, retomado na noite desta terça-feira (24/3), teve os votos favoráveis à condenação por quatro ministros da corte eleitoral.
O TSE julga a acusação de que Cláudio Castro cometeu abuso de poder político e econômico na campanha de 2022. O julgamento ocorre após Castro ter pedido renúncia do cargo, na noite desta segunda-feira (23/3).
Ao todo, o tribunal tem sete ministros. Até o momento, cinco ministros votaram. Os quatro votos pela condenação de Castro foram encabeçados pela relatora do caso Isabel Gallotti, além dos ministros Antonio Carlos Ferreira, Floriano Marques Neto, Estela Aranha. Já o parecer pela absolvição foi dado pelo ministro Kassio Nunes Marques. Agora, restam os votos dos ministros André Mendonça e Cármen Lúcia para finalizar o julgamento.