TSE forma maioria pela cassação e inelegibilidade de Cláudio Castro

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa acusação de que Cláudio Castro cometeu abuso de poder político e econômico na campanha de 2022

O ex-governador do Rio de Janeiro foi acusado pelo MPE de criar estrutura de contratações temporárias sem transparência na Fundação Ceperj e na Uerj - (crédito: BBC Geral)
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria pela cassação e por inelegibilidade de oito anos de Cláudio Castro (PL), ex-governador do Rio de Janeiro. Até então o julgamento, retomado na noite desta terça-feira (24/3), teve os votos favoráveis à condenação por quatro ministros da corte eleitoral.

O TSE julga a acusação de que Cláudio Castro cometeu abuso de poder político e econômico na campanha de 2022. O julgamento ocorre após Castro ter pedido renúncia do cargo, na noite desta segunda-feira (23/3). 

Ao todo, o tribunal tem sete ministros. Até o momento, cinco ministros votaram. Os quatro votos pela condenação de Castro foram encabeçados pela relatora do caso Isabel Gallotti, além dos ministros Antonio Carlos Ferreira, Floriano Marques Neto, Estela Aranha. Já o parecer pela absolvição foi dado pelo ministro Kassio Nunes Marques. Agora, restam os votos dos ministros André Mendonça e Cármen Lúcia para finalizar o julgamento. 

O ex-governador do Rio de Janeiro foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de criar estrutura de contratações temporárias sem transparência na Fundação Ceperj e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Os contratados, segundo a acusação, seriam indicados por aliados políticos para atuar em redutos eleitorais específicos de Cláudio Castro.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

postado em 24/03/2026 21:25
