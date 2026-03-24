InícioPolítica
Segurança pública

Lula sanciona PL Antifacção com vetos e diz que é preciso mirar nos "magnatas do crime"

Marco legal aumenta penas para crimes cometidos por membros de facções criminosas, como PCC e CV

O presidente fez, ainda, críticas à tentativa de Donald Trump de interferir no combate ao narcotráfico na América do Sul - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
O presidente fez, ainda, críticas à tentativa de Donald Trump de interferir no combate ao narcotráfico na América do Sul - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (24/3) o Projeto de Lei (PL) Antifacção, que aumenta as penas para crimes cometidos por integrantes de facções criminosas e fortalece o combate ao crime organizado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O texto foi assinado durante cerimônia fechada no Palácio do Planalto, com a presença de ministros, parlamentares e outras autoridades. O marco legal foi batizado em homenagem ao ex-ministro da Justiça Raul Jungmann, que morreu em janeiro deste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O petista decidiu vetar ao menos dois trechos do PL: um que, segundo o Planalto, permitiria aplicar a punição maior mesmo que o condenado não seja comprovadamente ligado a facção criminosa; e outro que destinaria parte dos recursos apreendidos, como bens e valores, para os estados e o Distrito Federal.

Em breve discurso, Lula afirmou que a mudança na legislação endurece a punição a membros de facções, mas destacou que o combate precisa focar nos líderes das organizações criminosas.

“Nesse tema, a gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamentos de luxo, em hotéis de cobertura, apartamentos de cobertura, e que nós chamamos de magnatas do crime no nosso país. Esses é que precisam ser presos e punidos, para que a gente possa acabar com o crime organizado de verdade”, disse.

Relação com os EUA

O presidente Lula citou ainda que o Brasil tem compromisso no combate ao crime organizado, e fez críticas à tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de interferir no combate ao narcotráfico na América do Sul.

Os EUA estudam classificar PCC e CV como organizações terroristas, abrindo brecha para possíveis intervenções no Brasil, segundo avalia o governo.

“Vimos o presidente norte-americano criando vários problemas na sua relação com países da América do Sul, que consideramos uma região de paz”, disse Lula, mencionando os ataques a barcos que deixaram mais de 60 mortos, supostamente contendo traficantes e drogas que seriam destinadas aos EUA pelo mar do Caribe.

“Na conversa que eu tive com o presidente Trump, eu disse para ele que, se ele quiser levar muito a sério o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas e armas, o Brasil está disposto 100% a colocar o que nós temos de expertise, com nossa Polícia Federal (PF), nossa Justiça, para que a gente leve isso adiante”, disse.

O chefe do Executivo voltou a mencionar que pediu a Trump a prisão de um dos “maiores devedores” ao poder público, que mora em Miami e foi alvo da Operação Carbono Oculto, que mirou nas conexões do PCC no setor financeiro e no setor de combustíveis.

Asfixia financeira

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, também discursou no evento, e afirmou que o governo terá mais ferramentas para combater as organizações criminosas, como a asfixia financeira.

“Dizer que o crime organizado mudou de patamar não pode ser apenas uma expressão vazia. Nós temos que usar as ferramentas necessárias para que esse combate tenha a efetividade necessária”, disse o ministro.

“Nós não podemos deixar de ouvir a população brasileira no que diz respeito a isso, e temos que apresentar uma alternativa sólida, que seja eficiente, pautada na legalidade, mas que ofereça uma resposta que acalme a população brasileira e atenda essas expectativas”, acrescentou Lima e Silva

Também participaram da solenidade os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 24/03/2026 17:46 / atualizado em 24/03/2026 17:46
SIGA
x