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Saúde do ex-presidente

Médico indica necessidade de cirurgia no ombro de Bolsonaro após alta

Avaliação técnica aponta lesão no ombro direito; procedimento ocorrerá apenas após plena recuperação de pneumonia bilateral

A previsão é que Bolsonaro deixe o DF Star, onde está hospitalizado desde de 13 de janeiro, entre o final da manhã e o início da tarde de sexta-feira (27/3) - (crédito: Sergio Lima/AFP)
A previsão é que Bolsonaro deixe o DF Star, onde está hospitalizado desde de 13 de janeiro, entre o final da manhã e o início da tarde de sexta-feira (27/3) - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve receber alta hospitalar nesta sexta-feira (27/3), apresenta uma lesão no ombro direito, com indicação para procedimento cirúrgico. A informação foi confirmada pelo médico que o acompanha, o cardiologista Brasil Caiado, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (25/3).

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Segundo o Caiado, o quadro foi identificado após exames de imagem realizados durante a atual internação, para tratar uma pneumonia bacteriana nos dois pulmões. “Ele já vinha se queixando de uma dor no ombro há algum tempo, de forma discreta e intermitente. Como ele não é de reclamar muito, decidimos aproveitar a janela da internação e solicitamos a avaliação de um especialista em ombro e cotovelo", explicou o cardiologista.

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Ainda segundo o médico, o procedimento não será realizado de imediato, pois no momento o foco total é a recuperação da pneumonia. Caiado também disse que o ortopedista responsável avalia que o problema pode ter sido "potencializado e piorado" devido a queda que Bolsonaro levou na Superintendência da Polícia Federal em janeiro. "Como foi uma avaliação recente e nós precisamos observar a evolução, ele acha que sim, mas ainda não é certeza; mas a probabilidade [de o incidente ter agravado o quadro] existe", relatou o médico.

A previsão é que Bolsonaro deixe o DF Star, onde está hospitalizado desde de 13 de janeiro, entre o final da manhã e o início da tarde de sexta-feira (27/3). Não está previsto a realização de novos exames até a alta, que só será revista caso ocorra alguma intercorrência. Na terça-feira (24/3), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, expediu alvará que concede a prisão domiciliar humanitária temporária ao ex-presidente. A medida tem prazo de 90 dias apartir da alta médica.

À imprensa, o cardiologista explicou que transição para o ambiente doméstico incluirá uma estrutura de home care, com acompanhamento de enfermagem, fisioterapia intensa para a recuperação pulmonar e monitoramento nutricional. Além do acompanhamento técnico, a residência foi adaptada com uma cama específica para tratar o refluxo gastroesofágico, um dos problemas centrais da saúde de Bolsonaro no momento.

Questionado sobre o estado mental de Bolsonaro, o médico afirmou que o ex-presidente ficou abatido quando foi admitido no hospital, ao saber da gravidade da infecção. Porém, a condição melhorou nos últimos dias, especialmente após a autorização para a prisão domiciliar. “Ele recebeu (a notícia) com satisfação”, comentou.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Raphaela Peixoto e Victor Correia
postado em 25/03/2026 12:54
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